Wetland Seasons Bay四正光猛 置業家居 2022/08/06 分享： 分享： 單位：2B座高層C1室 實用面積：673平方呎 間隔：3房1套連儲物室 叫租：$22,000（呎租：$32.7） 單位提供：中原（62816822） 作者：馮嘉莉 責任編輯：郭慧敏 ... 錯過2022年書展訂閱優惠？還有最後機會，2022年書展壓軸搶賞，訂閱勿失良機計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 樓市熱話 最新專欄文章 更多 貫徹新地一向高水準 收樓質素佳【獲94分】 今日 貫徹新地一向高水準 收樓質素佳【獲94分】 天水圍Wetland Seasons Bay比鄰濕地公園 約90伙放租 今日 天水圍Wetland Seasons Bay比鄰濕地公園 約90伙放租 租樓予內地生 合約宜訂明規矩及條款免爭拗 2022/07/30 租樓予內地生 合約宜訂明規矩及條款免爭拗 內地生租樓潮再現 沙田細戶租金搶貴兩成 2022/07/30 內地生租樓潮再現 沙田細戶租金搶貴兩成 啟德THE HENLEY I及THE HENLEY III料租盤充裕 開放式$1.2萬起 2022/07/16 啟德THE HENLEY I及THE HENLEY III料租盤充裕 開放式$1.2萬起