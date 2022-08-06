貫徹新地一向高水準 收樓質素佳【獲94分】

本刊日前與工程監督師鍾智剛（鍾Sir）驗收天水圍Wetland Seasons Bay一個高層、實用面積507平方呎的3房單位，貫徹新地一向的高水準，單位無甚大問題，得分亦相當高。

相信大部分業主收樓時

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