貫徹新地一向高水準 收樓質素佳【獲94分】 置業家居 2022/08/06 分享： 分享： 本刊日前與工程監督師鍾智剛（鍾Sir）驗收天水圍Wetland Seasons Bay一個高層、實用面積507平方呎的3房單位，貫徹新地一向的高水準，單位無甚大問題，得分亦相當高。 相信大部分業主收樓時 ... 錯過2022年書展訂閱優惠？還有最後機會，2022年書展壓軸搶賞，訂閱勿失良機計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 樓市熱話 最新專欄文章 更多 Wetland Seasons Bay四正光猛 今日 Wetland Seasons Bay四正光猛 天水圍Wetland Seasons Bay比鄰濕地公園 約90伙放租 今日 天水圍Wetland Seasons Bay比鄰濕地公園 約90伙放租 租樓予內地生 合約宜訂明規矩及條款免爭拗 2022/07/30 租樓予內地生 合約宜訂明規矩及條款免爭拗 內地生租樓潮再現 沙田細戶租金搶貴兩成 2022/07/30 內地生租樓潮再現 沙田細戶租金搶貴兩成 啟德THE HENLEY I及THE HENLEY III料租盤充裕 開放式$1.2萬起 2022/07/16 啟德THE HENLEY I及THE HENLEY III料租盤充裕 開放式$1.2萬起 鍾智剛 驗樓