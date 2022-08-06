茶創樂向世界推廣中國茶 怪獸公仔包裝吸年輕客 置業家居 2022/08/06 分享： 分享： 中國自漢代便有飲茶習慣，茶葉更曾風靡世界，俘虜西方人的心。曾一度風行世界的傳統中國茶，如今卻被咖啡等飲品蓋過風頭，特別在年輕人間，其人氣遠遠不如咖啡，甚至各類台式飲品受歡迎。如何能令中國茶在年輕人間盛 ... 錯過2022年書展訂閱優惠？還有最後機會，2022年書展壓軸搶賞，訂閱勿失良機計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 地區‧人‧情 最新專欄文章 更多 「兩餸飯Ali」想做搞笑藝人 帶歡樂給觀眾 2022/07/23 「兩餸飯Ali」想做搞笑藝人 帶歡樂給觀眾 Travelfa工作坊教授世界各地手工藝 親手製作獨一無二地氈 2022/07/09 Travelfa工作坊教授世界各地手工藝 親手製作獨一無二地氈 唐寧化身YouTuber拍片分享家居DIY 鼓勵大家齊動手 2022/06/11 唐寧化身YouTuber拍片分享家居DIY 鼓勵大家齊動手 西日料理餐廳KAKU 甫開業即禁堂食 嘆疫情下生意難做 2022/06/04 西日料理餐廳KAKU 甫開業即禁堂食 嘆疫情下生意難做 《全民造星III》Sobi教唱歌做歌手 雙綫發展 繼續追夢 2022/05/28 《全民造星III》Sobi教唱歌做歌手 雙綫發展 繼續追夢 茶品 創業