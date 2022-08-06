  • 26°C
香港時間 : 2022806日 (六) 01:46
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

茶創樂向世界推廣中國茶 怪獸公仔包裝吸年輕客

置業家居 2022/08/06

分享：

分享：

中國自漢代便有飲茶習慣，茶葉更曾風靡世界，俘虜西方人的心。曾一度風行世界的傳統中國茶，如今卻被咖啡等飲品蓋過風頭，特別在年輕人間，其人氣遠遠不如咖啡，甚至各類台式飲品受歡迎。如何能令中國茶在年輕人間盛

...

欄名 : 地區‧人‧情

最新專欄文章 更多

「兩餸飯Ali」想做搞笑藝人 帶歡樂給觀眾
2022/07/23
「兩餸飯Ali」想做搞笑藝人 帶歡樂給觀眾
Travelfa工作坊教授世界各地手工藝 親手製作獨一無二地氈
2022/07/09
Travelfa工作坊教授世界各地手工藝 親手製作獨一無二地氈
唐寧化身YouTuber拍片分享家居DIY 鼓勵大家齊動手
2022/06/11
唐寧化身YouTuber拍片分享家居DIY 鼓勵大家齊動手
西日料理餐廳KAKU 甫開業即禁堂食 嘆疫情下生意難做
2022/06/04
西日料理餐廳KAKU 甫開業即禁堂食 嘆疫情下生意難做
《全民造星III》Sobi教唱歌做歌手 雙綫發展 繼續追夢
2022/05/28
《全民造星III》Sobi教唱歌做歌手 雙綫發展 繼續追夢
茶品 創業

上一篇文章

貫徹新地一向高水準 收樓質素佳【獲94分】

下一篇文章

CCL按周跌1.17% 報177.43點 創18周新低
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？