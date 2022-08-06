茶創樂向世界推廣中國茶 怪獸公仔包裝吸年輕客

中國自漢代便有飲茶習慣，茶葉更曾風靡世界，俘虜西方人的心。曾一度風行世界的傳統中國茶，如今卻被咖啡等飲品蓋過風頭，特別在年輕人間，其人氣遠遠不如咖啡，甚至各類台式飲品受歡迎。如何能令中國茶在年輕人間盛

...