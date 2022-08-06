CCL按周跌1.17% 報177.43點 創18周新低 置業家居 2022/08/06 分享： 分享： 中原城市領先指數（CCL）最新報177.43點（根據7月25日至7月31日簽訂的正式買賣合約，7月11日至7月17日簽訂的臨時買賣合約計算），創18周新低，按周跌1.17%，跌幅22周以來最大。 本周4 ... 錯過2022年書展訂閱優惠？還有最後機會，2022年書展壓軸搶賞，訂閱勿失良機計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 5分鐘速讀 最新專欄文章 更多 按周跌0.18% CCL最新報179.53點 2022/07/30 按周跌0.18% CCL最新報179.53點 CCL按周跌0.67% 樓價持續窄幅回軟 2022/07/23 CCL按周跌0.67% 樓價持續窄幅回軟 CCL按周升0.46 %樓價窄幅回軟 料跌破180點 2022/07/16 CCL按周升0.46 %樓價窄幅回軟 料跌破180點 美國持續加息 樓價回軟按周跌0.62% 2022/07/09 美國持續加息 樓價回軟按周跌0.62% CCL按周漲1.13% 升幅為12周最大 2022/07/02 CCL按周漲1.13% 升幅為12周最大 CCL 中原地產