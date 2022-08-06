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CCL按周跌1.17% 報177.43點 創18周新低

置業家居 2022/08/06

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中原城市領先指數（CCL）最新報177.43點（根據7月25日至7月31日簽訂的正式買賣合約，7月11日至7月17日簽訂的臨時買賣合約計算），創18周新低，按周跌1.17%，跌幅22周以來最大。

本周4

...

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