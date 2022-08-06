墨爾本Melborune Quarter坐落CBD起居方便 2房首期$33萬起

澳洲墨爾本環境優美，而且經濟發展蓬勃，向來吸引不少港人移居當地。當中坐落該市CBD的大型綜合項目Melbourne Quarter，現時仍有部分2至3房現樓單位發售，住戶除享高級裝修及完善住客會所，位

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