墨爾本Melborune Quarter坐落CBD起居方便 2房首期$33萬起 置業家居 2022/08/06 分享： 分享： 澳洲墨爾本環境優美，而且經濟發展蓬勃，向來吸引不少港人移居當地。當中坐落該市CBD的大型綜合項目Melbourne Quarter，現時仍有部分2至3房現樓單位發售，住戶除享高級裝修及完善住客會所，位 ... 錯過2022年書展訂閱優惠？還有最後機會，2022年書展壓軸搶賞，訂閱勿失良機計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 海外置業 最新專欄文章 更多 倫敦Dodson House, Ridgeway Views鄉村氣息濃 $400萬以下可入場 2022/07/30 倫敦Dodson House, Ridgeway Views鄉村氣息濃 $400萬以下可入場 悉尼Treehouse, Midtown享中央公園美景 開放式首期$38萬起 2022/07/23 悉尼Treehouse, Midtown享中央公園美景 開放式首期$38萬起 倫敦Royal Arsenal Riverside位處泰晤士河畔 盡享寫意生活 2022/07/16 倫敦Royal Arsenal Riverside位處泰晤士河畔 盡享寫意生活 倫敦Hummingbird Apartments, Hendon Waterside 享名校網優勢 1房入場費$307萬起 2022/07/09 倫敦Hummingbird Apartments, Hendon Waterside 享名校網優勢 1房入場費$307萬起 倫敦The Residence位處著名中產區 僅提供29伙 私隱度高 2022/07/02 倫敦The Residence位處著名中產區 僅提供29伙 私隱度高 澳洲 墨爾本 海外物業 中原地產 澳元