【同場加映】蚊子入侵家居情況老是常出現，尤其居住在低層的住戶，家居鄰近公園、樹木等，都有機會有蚊子飛到室內。除了利用殺蟲用品外，亦可利用一些天然的驅蟲方法，既環保又省錢，同時加強驅蚊效果。

1.種植具驅

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