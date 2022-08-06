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古法防蚊貼士

置業家居 2022/08/06

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【同場加映】蚊子入侵家居情況老是常出現，尤其居住在低層的住戶，家居鄰近公園、樹木等，都有機會有蚊子飛到室內。除了利用殺蟲用品外，亦可利用一些天然的驅蟲方法，既環保又省錢，同時加強驅蚊效果。

1.種植具驅

...

欄名 : 家居頭條

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