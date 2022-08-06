7月蚊患指數 上水馬鞍山最多蚊

【防蚊「數據庫」】食物環境衞生署於全港選定了64個監察地區，根據7月公布的分區誘蚊器指數顯示，首5位蚊患最嚴重地區依次為上水（31.8%）、馬鞍山（28.4%）、紅磡（25%）、啟德北（23.8%）、

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