夏日驅蚊良方 現代機器加天然古法雙重保護 置業家居 2022/08/06 分享： 分享： 炎炎夏日，不少人喜愛戶外活動，但夏天尤其多蚊蟲出現，做好防蚊措施十分重要。著名美國品牌THERMACELL，提供區域性驅趕蚊蟲產品20多年，採用屏障式技術，能有效驅趕蚊蟲到最遠20英尺範圍以外；不但對 ... 錯過2022年書展訂閱優惠？還有最後機會，2022年書展壓軸搶賞，訂閱勿失良機計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 家居頭條 相關文章 古法防蚊貼士 今日 古法防蚊貼士 7月蚊患指數 上水馬鞍山最多蚊 今日 7月蚊患指數 上水馬鞍山最多蚊 你可能感興趣 古法防蚊貼士 今日 01:00 古法防蚊貼士 7月蚊患指數 上水馬鞍山最多蚊 今日 01:00 7月蚊患指數 上水馬鞍山最多蚊 最新專欄文章 更多 7月蚊患指數 上水馬鞍山最多蚊 今日 7月蚊患指數 上水馬鞍山最多蚊 古法防蚊貼士 今日 古法防蚊貼士 A' Design Award & Competition 2022 為香港設計加冕 2022/07/23 A' Design Award & Competition 2022 為香港設計加冕 「室內設計」組別推介：巴西Casa Acqua大宅 超震撼天空之鏡【銀獎設計】 2022/07/23 「室內設計」組別推介：巴西Casa Acqua大宅 超震撼天空之鏡【銀獎設計】 家用廚餘機輕鬆做堆肥 節能環保 2022/07/09 家用廚餘機輕鬆做堆肥 節能環保 消費資訊 驅蚊 美國