夏日驅蚊良方 現代機器加天然古法雙重保護

炎炎夏日，不少人喜愛戶外活動，但夏天尤其多蚊蟲出現，做好防蚊措施十分重要。著名美國品牌THERMACELL，提供區域性驅趕蚊蟲產品20多年，採用屏障式技術，能有效驅趕蚊蟲到最遠20英尺範圍以外；不但對

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