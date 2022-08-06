OSIM減壓養身椅聯乘法拉利設計品牌 度身訂造減壓按摩程式

香港人生活節奏急速，壓力指數一直高踞全球，OSIM最近推出全新減壓養身椅，引入「最新健康指標」壓力指數，根據壓力水平，為用家度身訂造合適的個人減壓配方。配合呼吸練習功能，放鬆肌肉的同時，紓緩精神壓力。

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