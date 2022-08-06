RAZE全新消毒噴霧 清新怡人攜帶方便 置業家居 2022/08/06 分享： 分享： 研發出「納米光觸媒技術」的科公司RAZE，近日於中環開設樓高三層的旗艦店，佔地約3,000呎，共劃分三個區域，更帶來一系列全新產品。 RAZE殺菌消毒噴霧，全新推出SilverMist配方，以清新的柑橘 ... 錯過2022年書展訂閱優惠？還有最後機會，2022年書展壓軸搶賞，訂閱勿失良機計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 影音家電 最新專欄文章 更多 OSIM減壓養身椅聯乘法拉利設計品牌 度身訂造減壓按摩程式 今日 OSIM減壓養身椅聯乘法拉利設計品牌 度身訂造減壓按摩程式 瑞士V-ZUG家電 進駐House of Madison 2022/07/23 瑞士V-ZUG家電 進駐House of Madison Sommer Wild風扇 為盛夏降溫 2022/07/23 Sommer Wild風扇 為盛夏降溫 TCL美國CES得獎推介 2022/07/09 TCL美國CES得獎推介 Rasonic冷熱水機 一機享受各種温度飲用水 2022/07/02 Rasonic冷熱水機 一機享受各種温度飲用水 消費資訊 家電 OSIM 按摩 法拉利 Raze Technology