RAZE全新消毒噴霧 清新怡人攜帶方便

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研發出「納米光觸媒技術」的科公司RAZE，近日於中環開設樓高三層的旗艦店，佔地約3,000呎，共劃分三個區域，更帶來一系列全新產品。

RAZE殺菌消毒噴霧，全新推出SilverMist配方，以清新的柑橘

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欄名 : 影音家電

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