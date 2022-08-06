米蘭Illulian地氈 延續Zaha Hadid設計風範 置業家居 2022/08/06 分享： 分享： 【壓軸推介】由Zaha Hadid Architects（簡稱ZHA）創作、米蘭手織地氈品牌Illulian出品的Natural Field地氈系列，共有3款設計，分別以Interlace及 ... 錯過2022年書展訂閱優惠？還有最後機會，2022年書展壓軸搶賞，訂閱勿失良機計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 放眼世界 相關文章 CITCO Privé 神殿傢俬亮相 今日 CITCO Privé 神殿傢俬亮相 你可能感興趣 CITCO Privé 神殿傢俬亮相 今日 01:00 CITCO Privé 神殿傢俬亮相 最新專欄文章 更多 CITCO Privé 神殿傢俬亮相 今日 CITCO Privé 神殿傢俬亮相 Casalgrande Padana雙年獎 得獎家居巡禮 2022/07/09 Casalgrande Padana雙年獎 得獎家居巡禮 Charles Burnard Gallery 收藏家樂園 2022/05/07 Charles Burnard Gallery 收藏家樂園 西班牙Masquespacio新系列 發掘傢俬燈飾新常規 2022/05/07 西班牙Masquespacio新系列 發掘傢俬燈飾新常規 得獎建築 見世界大同 2022/02/05 得獎建築 見世界大同 建築設計 裝置藝術 消費資訊 建材 家具