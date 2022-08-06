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CITCO Privé 神殿傢俬亮相

置業家居 2022/08/06

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今年在米蘭國際家具展亮相的繆斯女神殿，率先展出意大利傢俬品牌CITCO，與世界級設計師Fabio Novembre合作的Privé大理石傢俬雕塑系列。巨型的繆斯女神五層架、四層架及全身鏡等，分別以

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