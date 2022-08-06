CITCO Privé 神殿傢俬亮相 置業家居 2022/08/06 分享： 分享： 今年在米蘭國際家具展亮相的繆斯女神殿，率先展出意大利傢俬品牌CITCO，與世界級設計師Fabio Novembre合作的Privé大理石傢俬雕塑系列。巨型的繆斯女神五層架、四層架及全身鏡等，分別以 ... 錯過2022年書展訂閱優惠？還有最後機會，2022年書展壓軸搶賞，訂閱勿失良機計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 放眼世界 相關文章 米蘭Illulian地氈 延續Zaha Hadid設計風範 今日 米蘭Illulian地氈 延續Zaha Hadid設計風範 你可能感興趣 米蘭Illulian地氈 延續Zaha Hadid設計風範 今日 01:00 米蘭Illulian地氈 延續Zaha Hadid設計風範 最新專欄文章 更多 米蘭Illulian地氈 延續Zaha Hadid設計風範 今日 米蘭Illulian地氈 延續Zaha Hadid設計風範 Casalgrande Padana雙年獎 得獎家居巡禮 2022/07/09 Casalgrande Padana雙年獎 得獎家居巡禮 Charles Burnard Gallery 收藏家樂園 2022/05/07 Charles Burnard Gallery 收藏家樂園 西班牙Masquespacio新系列 發掘傢俬燈飾新常規 2022/05/07 西班牙Masquespacio新系列 發掘傢俬燈飾新常規 得獎建築 見世界大同 2022/02/05 得獎建築 見世界大同 米蘭 家具 消費資訊 意大利 建材 裝置藝術