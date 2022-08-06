台民眾福祉 離不開兩岸經貿合作

美國聯邦眾議院議長佩洛西日前竄訪台灣，導致連日來中美關係急轉直下，美國不顧中方嚴正交涉，明目張膽竄台，惡意侵犯中國主權，被中國外交部部長王毅形容為「麻煩製造者」以及台海和平穩定的「最大破壞者」。

解放軍圍台軍演 民進黨執政添壓

佩洛西抵台匆匆忙忙19小時，以一個高齡政客來說，真是有苦自己知。她不顧北京當局嚴辭批評，事前鬼鬼崇崇，之後又眾目睽睽「召見」台灣的領導人蔡英文，闡述她堅持訪台原因，是要履行美國對民主的承諾云云，又重提40多年前前總統卡特（Jimmy Carter）簽署的《台灣關係法》，聲稱會嚴重關切以非和平方式決定台灣未來的任何威脅，說到尾就是要充撑台獨勢力的後台，雖然不敢公然藐視「一個中國」原則，但卻充滿偽善的小動作，一貫霸權主義、恃強凌弱的美國，踩着中國境內的土地，公然挑戰中國主權的高姿態，難怪令14億中國人民甚為不齒，有民間輿論認為，中央政府就佩洛西訪台作出的反制行動與預想中相差太遠，有網民甚至希望解放軍能攔截佩洛西專機，阻止她登陸台灣。

首季台與內地貿易順差 419億美元

反觀台灣人民對佩洛西訪問，並沒有十分強烈的感覺，起碼沒有十分熱烈歡迎，反而由於中國暫停台灣海產及水果進口，令一些台灣商人不滿，如果禁運持續下去，相信台灣當局又要花費公帑接濟支援。

對於唯利是圖的美國政客來說，是次出訪東南亞諸國地區，是要強化美國在東南亞盟友的關係，宣示美國在東南亞的影響力；而出訪台灣之最主要目的，更是挑釁中國一路堅持「一個中國」原則的底綫，明顯不尊重中國對主權的堅定立場，台灣單方面邀請佩洛西竄訪更觸怒中國，對台獨勢力將愈發零容忍。

面對今次政治挑釁，連日來解放軍東部戰區在台灣北部、西南、東南海空域組織實戰化聯合演訓，重點演練聯合封控、對海突擊、對陸打擊、制空作戰等科目，為的是證明中國有能力圍堵及武力控制台灣，相信連日來此舉對台灣同胞能收一定震懾與驚嚇之效，亦為民進黨執政增添不少內部壓力。

由於台灣四面環海，遇到長期軍事圍堵策略，對台灣來說必定製造混亂，加上經濟上台灣與內地的貿易頻繁，以今年第一季為例，兩岸貿易總額較去年同期增長15.2%，其中台灣對內地出口總額622.43億美元、自內地進口總額203.34億美元，單是一季的貿易順差已達419億美元，證明台灣經濟發展和民眾的福祉，離不開兩岸經貿合作，如經貿關係因政治因素而產生負面影響，相信對台灣民眾的影響遠較內地為大。

是次挑釁行為絕對有機會令中央採取一系列較持久與殺傷力大的抵制措施，對美國影響尚且未明，但對台灣同胞的重創，可能令本已不容樂觀的經濟變得雪上加霜。

台海局勢緊張 料美續以台制華

觀乎美國參議院延期審議「2022年台灣政策法案」（Taiwan Policy Act of 2022），佩洛西竄台可能被美國軍方及政府視為一次冒險性的政治行動，並未完全對今次佩洛西竄訪台灣予以支持及肯定，是次挑釁行為亦讓上周美國總統拜登與國家主席習近平的通話內容予人出爾反爾之感，但相信台海局勢與中美關係緊張及惡化，將會影響美國當局未來審視與台灣關係，或會利用台灣這隻棋子，打着民主幌子進一步壓制中國主權及治權。

作為香港人，慶幸我們實施《港區國安法》後驅散了扎根已久的外國勢力，否則相信類似佩洛西的政客又會以拜訪所謂香港「民主鬥士」為由，在港築起美國反華基地。（文章只代表個人立場）

▲ 解放軍在台海軍演，相信對台灣同胞能收一定震懾之效，亦為民進黨執政增添不少內部壓力。（新華社資料圖片）