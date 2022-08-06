生產者責任制減廢 政策配套須到位

香港每日平均棄置到堆填區的飲料膠樽，多達500多萬個，反映減塑及回收成效差強人意。在綠惜地球等環保組織的長年倡議下，環保部門正準備推出相關的生產者責任法規（producer responsibility schemes，PRS），以作對應。

簡單而言，PRS通常藉財政手段，例如按樽費、玻璃樽徵費等，以經濟誘因促使生產商、零售商、以至消費者等「生產者」，負擔應有的環保責任。

有效法規完善產業鏈 缺一不可

PRS這種廢物管理法規，與常見的污染防治法規略有不同，要促進源頭減廢及回收，有效的法規和整條回收產業鏈的支持，兩者缺一不可。先說回收產業鏈，當中包括高覆蓋度的前綫收集點、大小運輸車隊、足夠的回收及再造工廠、有市有價的再造物料市場，以及PRS系統管理者等。

而促進回收產業鏈形成及發揮其效用，就必須先有具「牙力」的法規，其中訂定進取的回收目標、具吸引力的經濟誘因（例如按樽或回樽退款），以及對生產商有獎懲機制等，都是關鍵要素。

以正醞釀立法草案的飲品膠樽PRS為例，環保署最新建議每個膠樽得至少退款一角作招徠，期望首年達到40%回收率，5年後達到75%。

這樣的目標有「牙力」嗎？

港減塑回收成效差 PRS遜國際

綠惜地球分析多個採用PRS管理飲品容器的國家及地區，得出平均每個膠樽的退款金額是港幣一元以上，與香港的一角相比，差上10倍，是否具吸引力，各位應該心裏有數。至於PRS首年的平均回收率目標，國際間是在70%以上，其中亞洲的南韓高達80%、北歐三國更達90%的高水平；即使目標較低的立陶宛和斯洛伐克，也分別有55%及60%，都比香港的40%積極多了。

PRS之所以叫生產者責任制，關鍵詞是「生產者」一詞，意謂這個持份者責無旁貸。筆者在此提醒環保部門，絕不可走漏生產商和進口商等的回收責任。最直接的做法，是設立足夠的獎懲機制，確保若生產商無法達至回收目標時，須承擔責任，如此才與「責任制」相匹配。

設獎懲機制 促生產商積極響應

以南韓這個高膠樽回收率的模範生為例，便採用了皮古稅（Pigouvian Tax）的做法：若市場無法達到80%的回收率目標，生產商、進口商及PRS系統管理者須按比例差，繳交相應的懲罰性稅款。

筆者又認為，公平起見，若回收率超越目標，或市場採用相當的減塑配套（例如裸買、重用容器銷售），則應有相應的鼓勵措施，促進生產商的積極響應，創造源頭減塑文化。

正值政府仍未把PRS草案送交立法會，議會（尤其是環境事務委員會）有責任監察政策質量，要求當局積極回應以下重點：

一，披露環保署2021年膠樽公眾諮詢結果，包括支持不同退款金額的比例；

二，跟上國際水平，最低回樽退款金額應以港幣一元作起點；

三，更新回收率目標：政策實施首年為70%，3年內調增至90%；

四，訂定檢討機制：若限期內無法達至回收目標，則提高法定最低回樽退款金額，增加經濟誘因；同時比照皮古稅的做法，生產商、進口商、PRS系統管理者必須為無法達標共同負責。