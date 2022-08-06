容海恩脫離「爺媳關係」 專家：只有翁媳

新民黨立法會議員容海恩的家翁袁弓夷於海外籌組「香港議會」，涉嫌違反港區國安法。容海恩昨不惜登報脫離「爺媳關係」（編按：應為翁媳關係），據知其丈夫袁彌昌已表示理解。

容海恩昨在報章刊登聲明，以「國之大義脫

...