容海恩脫離「爺媳關係」 專家：只有翁媳 政治版 2022/08/06 分享： 分享： 新民黨立法會議員容海恩的家翁袁弓夷於海外籌組「香港議會」，涉嫌違反港區國安法。容海恩昨不惜登報脫離「爺媳關係」（編按：應為翁媳關係），據知其丈夫袁彌昌已表示理解。 容海恩昨在報章刊登聲明，以「國之大義脫 ... 錯過2022年書展訂閱優惠？還有最後機會，2022年書展壓軸搶賞，訂閱勿失良機計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 吳爾文 欄名 : 政情動向 最新專欄文章 更多 鄧炳強17歲已想做幫辦 關劉德華事？ 2022/08/05 鄧炳強17歲已想做幫辦 關劉德華事？ 政府僱員「周五便服日」 鼓勵多運動 2022/08/04 政府僱員「周五便服日」 鼓勵多運動 李家超上任僅1月 fb帖文達36個 2022/08/03 李家超上任僅1月 fb帖文達36個 七人欖球賽 海外球員需閉環管理 2022/08/02 七人欖球賽 海外球員需閉環管理 陳健波指新丁 地區議題常帶入立會 2022/08/01 陳健波指新丁 地區議題常帶入立會 容海恩 Ben Sir 袁弓夷 袁彌昌 陳茂波 鄧家彪 財政司