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容海恩脫離「爺媳關係」 專家：只有翁媳

政治版 2022/08/06

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新民黨立法會議員容海恩的家翁袁弓夷於海外籌組「香港議會」，涉嫌違反港區國安法。容海恩昨不惜登報脫離「爺媳關係」（編按：應為翁媳關係），據知其丈夫袁彌昌已表示理解。

容海恩昨在報章刊登聲明，以「國之大義脫

...

撰文 : 吳爾文

欄名 : 政情動向

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