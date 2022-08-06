京制裁佩洛西 8措施反制美國 中國版 2022/08/06 分享： 分享： 美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）早前訪台，引發台海局勢升溫。中國外交部昨日宣布，對佩洛西及其直系親屬採取制裁措施。佩洛西也成為被中方制裁的美國政界最高級別人士。 同時，外交部再宣布8項對 ... 錯過2022年書展訂閱優惠？還有最後機會，2022年書展壓軸搶賞，訂閱勿失良機計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 相關文章 「圍台」次日 10軍艦首越台海中綫 今日 「圍台」次日 10軍艦首越台海中綫 中方警告建交國 勿與台官方往來 今日 中方警告建交國 勿與台官方往來 曹興誠8億捐台軍 京：不代表台工商界 今日 曹興誠8億捐台軍 京：不代表台工商界 你可能感興趣 「圍台」次日 10軍艦首越台海中綫 今日 01:00 「圍台」次日 10軍艦首越台海中綫 中方警告建交國 勿與台官方往來 今日 01:00 中方警告建交國 勿與台官方往來 曹興誠8億捐台軍 京：不代表台工商界 今日 01:00 曹興誠8億捐台軍 京：不代表台工商界 中國 美國 日本 北京 台灣 外交 亞洲 軍事 白宮 美軍