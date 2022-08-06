京制裁佩洛西 8措施反制美國

美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）早前訪台，引發台海局勢升溫。中國外交部昨日宣布，對佩洛西及其直系親屬採取制裁措施。佩洛西也成為被中方制裁的美國政界最高級別人士。

同時，外交部再宣布8項對

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