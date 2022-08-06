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中方警告建交國 勿與台官方往來

中國版 2022/08/06

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七國集團（G7）及歐盟就解放軍對台軍演發表聲明，引起中方反彈。中國外交部周四（4日）緊急召見G7國家及歐盟駐華使節，提出嚴正交涉和強烈抗議。

外交部警告與華建交國，不得與台進行任何形式的官方往來。

批G7

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