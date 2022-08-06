中方警告建交國 勿與台官方往來 中國版 2022/08/06 分享： 分享： 七國集團（G7）及歐盟就解放軍對台軍演發表聲明，引起中方反彈。中國外交部周四（4日）緊急召見G7國家及歐盟駐華使節，提出嚴正交涉和強烈抗議。 外交部警告與華建交國，不得與台進行任何形式的官方往來。 批G7 ... 錯過2022年書展訂閱優惠？還有最後機會，2022年書展壓軸搶賞，訂閱勿失良機計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 相關文章 「圍台」次日 10軍艦首越台海中綫 今日 「圍台」次日 10軍艦首越台海中綫 京制裁佩洛西 8措施反制美國 今日 京制裁佩洛西 8措施反制美國 曹興誠8億捐台軍 京：不代表台工商界 今日 曹興誠8億捐台軍 京：不代表台工商界 你可能感興趣 「圍台」次日 10軍艦首越台海中綫 今日 01:00 「圍台」次日 10軍艦首越台海中綫 京制裁佩洛西 8措施反制美國 今日 01:00 京制裁佩洛西 8措施反制美國 曹興誠8億捐台軍 京：不代表台工商界 今日 01:00 曹興誠8億捐台軍 京：不代表台工商界 中國 政治 日本 外交 記者 歐盟 中國外交部 行政 解放軍 國際關係