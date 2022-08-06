解放軍「圍台」軍演次日，東部戰區部隊續在台島3面實戰化演習。路透社報道昨日有20架解放軍軍機及10艘軍艦越過台海中綫，也是大陸軍艦首次越過台海中綫。對此，台軍方稱第一時間廣播警告，並出動岸置導彈應對。

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