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「圍台」次日 10軍艦首越台海中綫

解放軍台島3面實戰化演習 7美軍機監視

中國版 2022/08/06

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解放軍「圍台」軍演次日，東部戰區部隊續在台島3面實戰化演習。路透社報道昨日有20架解放軍軍機及10艘軍艦越過台海中綫，也是大陸軍艦首次越過台海中綫。對此，台軍方稱第一時間廣播警告，並出動岸置導彈應對。

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