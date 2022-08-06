「圍台」次日 10軍艦首越台海中綫 解放軍台島3面實戰化演習 7美軍機監視 中國版 2022/08/06 分享： 分享： 解放軍「圍台」軍演次日，東部戰區部隊續在台島3面實戰化演習。路透社報道昨日有20架解放軍軍機及10艘軍艦越過台海中綫，也是大陸軍艦首次越過台海中綫。對此，台軍方稱第一時間廣播警告，並出動岸置導彈應對。 ... 錯過2022年書展訂閱優惠？還有最後機會，2022年書展壓軸搶賞，訂閱勿失良機計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 相關文章 京制裁佩洛西 8措施反制美國 今日 京制裁佩洛西 8措施反制美國 中方警告建交國 勿與台官方往來 今日 中方警告建交國 勿與台官方往來 曹興誠8億捐台軍 京：不代表台工商界 今日 曹興誠8億捐台軍 京：不代表台工商界 你可能感興趣 京制裁佩洛西 8措施反制美國 今日 01:00 京制裁佩洛西 8措施反制美國 中方警告建交國 勿與台官方往來 今日 01:00 中方警告建交國 勿與台官方往來 曹興誠8億捐台軍 京：不代表台工商界 今日 01:00 曹興誠8億捐台軍 京：不代表台工商界 台灣 台灣海峽 解放軍 佩洛西 軍事演習