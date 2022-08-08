Verm City攀石之旅 推憤怒鳥限定主題 副刊版 2022/08/08 分享： 分享： 大型攀石運動場品牌Verm City今個夏日與熱門卡通遊戲Angry Birds憤怒鳥聯乘，推出全新主題攀爬玩樂區域，將場內的Clip N Climb區域搖身一變打造成憤怒鳥世界。 Verm City團 ... 錯過2022年書展訂閱優惠？還有最後機會，2022年書展壓軸搶賞，訂閱勿失良機計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 新鮮熱辣 最新專欄文章 更多 「852FES」覺醒文化藝術節 集本地文創方皓玟謝安琪將同台演出 2022/08/06 「852FES」覺醒文化藝術節 集本地文創方皓玟謝安琪將同台演出 本地陶瓷藝術家個展 口罩下的人臉想像 2022/08/05 本地陶瓷藝術家個展 口罩下的人臉想像 炎夏透心涼 解暑冰爽甜點之選 2022/08/03 炎夏透心涼 解暑冰爽甜點之選 人氣炒飯專門店 召集全港芫茜控 2022/08/01 人氣炒飯專門店 召集全港芫茜控 B.Duck現身動漫電玩節 藝術家作品展百變形象 2022/08/01 B.Duck現身動漫電玩節 藝術家作品展百變形象 運動 遊戲 健身 玩樂 NFT