  • 29°C
香港時間 : 2022808日 (一) 02:07
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

Verm City攀石之旅 推憤怒鳥限定主題

副刊版 2022/08/08

分享：

分享：

大型攀石運動場品牌Verm City今個夏日與熱門卡通遊戲Angry Birds憤怒鳥聯乘，推出全新主題攀爬玩樂區域，將場內的Clip N Climb區域搖身一變打造成憤怒鳥世界。

Verm City團

...

欄名 : 新鮮熱辣

最新專欄文章 更多

「852FES」覺醒文化藝術節 集本地文創方皓玟謝安琪將同台演出
2022/08/06
「852FES」覺醒文化藝術節 集本地文創方皓玟謝安琪將同台演出
本地陶瓷藝術家個展 口罩下的人臉想像
2022/08/05
本地陶瓷藝術家個展 口罩下的人臉想像
炎夏透心涼 解暑冰爽甜點之選
2022/08/03
炎夏透心涼 解暑冰爽甜點之選
人氣炒飯專門店 召集全港芫茜控
2022/08/01
人氣炒飯專門店 召集全港芫茜控
B.Duck現身動漫電玩節 藝術家作品展百變形象
2022/08/01
B.Duck現身動漫電玩節 藝術家作品展百變形象
運動 遊戲 健身 玩樂 NFT

上一篇文章

前體育新聞主播伍家謙 做龍鳳胎爸爸：開心雙倍

下一篇文章

棄百萬年薪後確診患癌 表達藝術治療師 劫後餘生望助同路人
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？