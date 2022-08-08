Verm City攀石之旅 推憤怒鳥限定主題

大型攀石運動場品牌Verm City今個夏日與熱門卡通遊戲Angry Birds憤怒鳥聯乘，推出全新主題攀爬玩樂區域，將場內的Clip N Climb區域搖身一變打造成憤怒鳥世界。

Verm City團

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