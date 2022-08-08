大約三十年前，在美國威斯康辛大學看了《天書》的展覽，驚為天人，當其時，所有當代中國藝術家的名字都相當陌生，《天書》創作人徐冰當然沒聽過，後來同來看展的艾未未等，還有日後將錄入中國藝術史冊的連串名字，後來到了紐約才慢慢得知。

一大批今天已貴為中國當代藝術及演藝界大Boss的中國藝術家，他們當年各自在紐約碰上的故事，確是有趣，並且應該被好好的記下來。有誰估得到，當年近乎是潦倒的漂泊生活人，很多今天都在藝術界呼風喚雨，作品價值連城。最近和當年這代人有所接觸，他們口中回憶起，也是百般滋味。

許多故事都環繞着紐約East Village第七街五十二號一個basement，那是最早去美國闖的艾未未的根據地（據說走過街區人人當他「陀地」般敬重），後來輾轉給不同藝術界「大咖」住過，有些是像徐冰接手作為租者，更多是像陳凱歌、張藝謀、劉小東、姜文、譚盾、陳丹青等，作為過客。詳細問一下，那「土庫文」租金當年就要一千五百美元，不算便宜，但勝在面積其實不小。不過，這住家所以出名，對於非藝術圈中人而言，更多是因為曾拍了一部《北京人在紐約》的國產電視劇，九十年代初熱播。知情的中國遊客，有時把這地方當作朝聖地。

後來在不少場合中，碰到當今已各成大師的上述名單中的人物，有時都禁不住心裏想，他們可會偶然記起三十年前窩在這地庫時的光景？真的問過其中一位，回答說，現在的一切，完全超出當時任何想像。如果俗套一點說，怎能想像當年寄住一個地庫房間的窮藝術家，今天很多人的畫作，每幅都能賣上千萬元的級別？也都得了各種大獎，或成為美院院長？這代藝術家確是傳奇。