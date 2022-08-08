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減肥去Cafe打卡飲食攻略

副刊版 2022/08/08

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減肥戰友Mandy最喜歡和閨密到不同餐廳試菜打卡，每當她看見網上的食評獲得四粒星以上，她便會雙眼放光，躍躍欲試。

今日會面覆磅，甫坐下，Mandy便將電話遞給我，失望地問：「我看過這間貓Cafe的餐牌，好像不是忌廉番茄醬意粉，便是Pizza，這些食物都很油膩，我是否只可選齋法包？」

「其實，你選的這間Cafe，也有低卡又營養均衡的選擇，就如煙三文魚、蟹肉或者巴馬火腿班尼迪蛋，你可以提示店員，將荷蘭醬和牛油另上，便可以按自己的需要塗少一點牛油醬汁。」我笑着建議。

熟悉愛吃的Mandy，又豈會滿足於一道菜？於是，我續建議：「如果不喜歡吃蛋，可以選燒牛肉芝士三文治，又或者煙火雞芝士三文治也不錯。蟹肉、煙三文魚、慢煮牛柳、慢煮雞胸、燒雞沙律也是炎夏較清新的選擇。至於醬汁方面，蛋黃醬、芝麻醬、柚子醋汁當中，留意蛋黃醬屬最高脂肪，可按需要少沾些。另外，你可試試日式Cafe，他們一般也提供五品料理，較低脂的冷盤包括紅菜頭柚子沙律、生菜沙律、醋漬番茄、胡麻豆腐等等；而熱盤則可考慮鹽烤鯖魚、照燒雞扒、蒸鱸魚、溫泉蛋、溏心蛋等等。」

Mandy大喜：「原來，到Cafe也有那麼多選擇，你所介紹的也很吸引，我在『想去清單』中也有一間像你說的日式Cafe，星期六立即要和閨密Wendy和Jenny去試！聽說那裏還有個室外鞦韆可以打卡呢！」

撰文 : 黃雅婷

欄名 : 營營樂樂

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