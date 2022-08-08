女性身體一生的變化較男性大，就經期和更年期的賀爾蒙變化，已是女性要學如何處理身體的兩大課題，因此，女性的保養根本不能一條方程式用到尾。近期，幾位女性朋友正為身體狀況煩惱，那就是尿頻和尿滲的問題。倘明白女性在不同階段有不同的生理變化，就會視之為自然的生命規律，並非難於啟齒之事，早講出來便能及早處理。

女性有尿頻或尿滲，反映兩個地方需要注意，腎虛和骨盤底肌鬆弛。腎虛的問題，最好找個好中醫調理，中成藥裏也有金匱腎氣丸（主溫補腎陽）、六味地黃丸（主滋陰補腎）、知柏地黃丸（主清熱涼血，治陰虛火旺）和杞菊地黄丸（主滋補肝腎，清肝明目降火）等可幫手，服用前當然要先了解自己的體質。

關於骨盤底肌鬆弛，較少人談及，但其實這是尿頻和尿滲問題的關鍵。女性的骨盤底肌，位於核心肌群的底部，由肌肉與其他組織組成，把女性的子宮、膀胱、大腸等器官固定在下焦位置。而女性的陰道、尿道、肛門，都會通過它，生過小孩、更年期、久坐不運動和年紀增長，會導致骨盤底的肌力流失，骨盤底肌開始鬆弛後，就會出現漏尿、陰道鬆弛、子宮、膀胱、大腸下垂等情況。

不過，骨盤底肌鬆弛其實很普遍，毋須覺得自己身體特別差或尷尬，且絕對可以改善，正如身體其他地方肌肉鬆弛一樣，給自己一段時間持之以恒地「操fit番佢」，就可處理尿頻和尿滲問題，只要方法正確，三個月已有改善。

我特別推介Kegel Exercise（凱格爾氏運動），可幫助鍛練骨盤底肌肉。先談關於鍛練骨盤底肌肉的錯誤理解：坊間有教人用瑜伽的橋式（bridge pose，即人躺下，雙腳掌放地面用力抬高髖關節和臀部）就可解決尿頻和尿滲，其實效果不顯著，因鍛練的肌肉群不同。橋式對強化臀肌和大腿肌很有效，但並非針對骨盤底肌肉。明日續談。