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英警車安裝AI 監測行車司機乘客

行政人員版 2022/08/08

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英國最近在警車上安裝AI系統，能在路邊監測其他行駛車輛的車廂狀況，包括司機有否在駛車時手持電話通話，又或乘客是否已佩戴安全帶。

據《衞報》報道，英國警方在部分警車上安裝了數個鏡頭，能夠捕捉來往車輛的影像

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欄名 : 科技新知

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