英警車安裝AI 監測行車司機乘客 行政人員版 2022/08/08 分享： 分享： 英國最近在警車上安裝AI系統，能在路邊監測其他行駛車輛的車廂狀況，包括司機有否在駛車時手持電話通話，又或乘客是否已佩戴安全帶。 據《衞報》報道，英國警方在部分警車上安裝了數個鏡頭，能夠捕捉來往車輛的影像 ... 錯過2022年書展訂閱優惠？還有最後機會，2022年書展壓軸搶賞，訂閱勿失良機計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 Pixel 6指紋辨識 Android 13料助增速 今日 Pixel 6指紋辨識 Android 13料助增速 教科書商擬推NFT 可追蹤二手書獲利 2022/08/05 教科書商擬推NFT 可追蹤二手書獲利 iPhone 14色系 爆料者稱主打紫色 2022/08/05 iPhone 14色系 爆料者稱主打紫色 Google或有新產品 涉攝影機或恒溫器 2022/08/04 Google或有新產品 涉攝影機或恒溫器 Outlook Lite App 便利輕型Android設備 2022/08/04 Outlook Lite App 便利輕型Android設備 科技行業 科技硬件 科技軟件 人工智能 英國 鏡頭