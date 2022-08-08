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Pixel 6指紋辨識 Android 13料助增速

行政人員版 2022/08/08

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Google旗艦手機Pixel 6及6a推出以來，不少用家反映手機指紋辨識速度較慢，Google雖曾多次修復，但問題仍在。有外媒指，當手機安裝Android 13測試版後，手機指紋辨識速度有改善。

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欄名 : 科技新知

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