Pixel 6指紋辨識 Android 13料助增速 行政人員版 2022/08/08 分享： 分享： Google旗艦手機Pixel 6及6a推出以來，不少用家反映手機指紋辨識速度較慢，Google雖曾多次修復，但問題仍在。有外媒指，當手機安裝Android 13測試版後，手機指紋辨識速度有改善。 ... 錯過2022年書展訂閱優惠？還有最後機會，2022年書展壓軸搶賞，訂閱勿失良機計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 英警車安裝AI 監測行車司機乘客 今日 英警車安裝AI 監測行車司機乘客 教科書商擬推NFT 可追蹤二手書獲利 2022/08/05 教科書商擬推NFT 可追蹤二手書獲利 iPhone 14色系 爆料者稱主打紫色 2022/08/05 iPhone 14色系 爆料者稱主打紫色 Google或有新產品 涉攝影機或恒溫器 2022/08/04 Google或有新產品 涉攝影機或恒溫器 Outlook Lite App 便利輕型Android設備 2022/08/04 Outlook Lite App 便利輕型Android設備 科技行業 科技硬件 科技軟件 智能手機 Google Android