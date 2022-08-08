美極限挑釁 中國要比俄聰明

美國眾議院議長佩洛西訪台，網絡流傳一張漫畫：美國一腳踏下來，地上的「中國紅綫」沿着美國鞋頭拐了彎。

表面上好像如此，而中方在宣傳方面也的確仍須進步。不過，境外輿論往往不察覺的是，「中國紅綫」的彈性，也代表它是可以向前伸的。大家還圍着美國大腳起哄時，「紅綫」已在更為關鍵的地方，劃入更大範圍！

同樣面對美國無止境挑釁，俄羅斯今年決定不再忍了，中國處理方式固然會讓不少鍵盤俠失望。但冷靜地看，俄羅斯現正陷入了你死我活，勝負卻未明的凶險絕境；中國不去衝動賭上一切，不是懦弱，而是聰明。中國手上的牌更為豐富，毋須急於晒冷，而是悄悄獲取和累積優勢，讓對手發現打錯牌時已經太遲。

大國長綫遊戲 毋須衝動晒冷

美國3號人物訪台，無意中觸發了亞太格局大重構。誠然，從佩洛西走出專機、踏足台北那個時間點上看，中方宣傳戰的協調和技巧有待改善，官方即時反應與坊間主觀願望和情緒，出現了頗大落差。

佩洛西專機非武裝入台，不予直接衝撞本是意料之內，惟內地一些傳播單位事前把話說盡，這雖不代表官方立場，在輿論場上卻頗具影響力，不切實際地提高了坊間預期。這些貪口爽的「擊落說」廣傳下，當局任何合理措施都難免顯得乏力。央媒在緊張時刻發放「蘇-35戰機正在穿越台灣海峽」，但沒有細節或下文，也無助彌補輿情。

另一方面，中方針對佩洛西及其直系親屬的制裁，能否震懾其他有意利用台灣撈取政治資本的外國政客，尚待觀望。反觀佩洛西和民主黨已收到宣傳之效。佩洛西鞏固了對華不退讓，甚至比美國總統更硬的個人形象，共和黨人即使中期選舉在前也不得不「表揚」。

盡管如此，瑕不掩瑜，從數天後的現在這個時間點看，局勢已發生根本變化。美方雖然在佩洛西訪台一刻「攞彩」，但中方更重視爭取長綫主導權，而大國博弈從來都是長綫遊戲。

美方今次挑釁，押上佩洛西這一82歲老婦的性命，引誘中方對賭，中方一旦落疊，注碼卻會是改革開放數十年來高速發展的勢頭、民族復興目標愈來愈近之際的國運。只要看清這一點，自然就會選擇拒絕隨美起舞，更別說民主黨中期選舉行情走淡。

不過，反應克制絕不代表軟弱怕事。佩洛西離台後，解放軍在台海展開連日軍事演訓行動，規模空前，台媒形容有如「鎖台」。6個實彈射擊海空域覆蓋台島四周，南北直逼高雄、基隆兩大港口，最近距離海岸僅10餘公里。火箭軍常規導彈飛越台北，命中台灣以東預定海域。

如果說大陸方面從未承認台海「中綫」，但過去長期予以「默認」，那麼今次就是以實際行動，不但直接否定了「中綫」，還直接否定台方「領海」和「領空」，表明這都是一個中國的主權範圍。

不戰重塑台海 美島鏈已斷裂

解放軍預演封鎖台島、精準打擊重點目標，一方面固然是針對台獨勢力，另一方面則是威懾那些可能插手台海潛在衝突的外國，表明有力拒止外軍干預。對此，台方未有軍事挑戰；美軍列根號航母在佩洛西抵台後更已一路向東北退回日本，遠離台海。解放軍也僅是小試牛刀，東風-21D、東風-26反艦彈道導彈等家底還未亮出來。

中方正在兵不血刃地，重塑台海以至西太格局。新現狀正在形成：中方一定程度上建立了台島實質控制權，而美方以台島為核心的第一島鏈已經斷裂，解放軍力量正在直出西太，美軍區內「主導權」正在萎縮。這些活動很可能成為常態。外交部明言，美方和台獨勢力一天不停止企圖分裂中國，中方一天不停止堅決捍衛主權和領土完整的行動。

中國統一突然在事實上近了顯著一步，全因佩洛西老太太製造了機會！美方挑釁在先，使中方出師有名。少數西方國家不情願也只能啞子吃黃蓮，G7聲明只是「關注」未有「反對」，更多國家反而重申支持一個中國。美國已經因小失大，犯下嚴重戰略錯誤。

小不忍則亂大謀，中國人其實早已熟知美國極限挑釁伎倆，以及應該如何應對。只是中國20、30年前憋屈程度，也許不是今天年輕一代所能容易理解。

1993年銀河號事件，美國誣衊中國向伊朗運送化學武器，強行截查貨船卻一無所獲。1999年炸館事件，美軍聲稱「誤用舊地圖」，悍然轟炸中國駐南斯拉夫大使館，造成3死數十傷。2001年撞機事件，美軍在南海對華抵近偵察，碰撞攔截解放軍戰機，中方飛行員王偉犧牲……

然而中國並無不惜一切直撞美國，而是運用美國失道寡助之勢，與其鬥智鬥謀，同時化悲憤為力量，下定決心，制定計劃，建設自己，持之以恒，靜待合適時機，實現理想大計。

大國競爭，目標不是也無法消滅對方，最大對手其實就是自己，做好自己的事就立於不敗之地。

美國多年極限挑釁，即時效果就算再轟動，都只是沒有戰略意義的花招，從未扭轉中國崛起趨勢，而恐會扭轉趨勢的，就是中國一旦失去戰略定力。

中方靜候美出錯 再後發制人

美國過去對華炸館、撞機，中國也未有失去定力，今天更不會因為一個議長訪台而失去定力。美國以外，其他國家也試過在釣魚島、黃岩島、中國西南邊境等地碰瓷，看看中方「敢不敢撕破臉」。結果都一樣，中方不用撕破臉，淡淡就讓外方偷雞不成蝕把米。

美國重量級國際關係學者、哈佛教授約瑟夫奈（Joseph Nye）數年前評論，美國面對中國崛起，不應自滿也不應歇斯底里。他的意思很簡單：美國就是正在歇斯底里。

中國數十年來借助和平環境崛起，美國接連發動貿易戰、科技戰後，和平阻止中國繼續崛起已經黔驢技窮，最想將中國拖入戰爭，破壞中國多年來崛起土壤。問題是，美國自己也不願與中國正面衝突，邊挑釁邊講「護欄」，只希望以代理人作為炮灰。中國的做法，就是不去搭理，待美國動作出錯，再後發制人。

▲ 佩洛西離台後，解放軍在台海展開連日軍演，針對台獨勢力之餘，同時表明有力拒止外軍干預。（新華社資料圖片）