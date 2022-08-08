雲科技+大數據管治 邁真正智慧城市

特區新班子上任首月，暫時見到的輿論導向，乃企圖把官員塑造為「經常落力做公關但技巧拙劣」的一群。事實上，新官在公眾面前嘗試爭取良好的第一印象，確實無可厚非，不然又有人會嘀咕特首「只懂拜候和取悅北京、西環、權貴」之類的無聊說法。

固然，部分KOL們如此取態，確也不難理解--畢竟當新一屆政府更注重輿情，以為能繼續要風得風的不軌之徒，想帶風向來網絡散播誤導信息，就肯定變得較以往困難，陰謀詭計便較難得逞。

釐定KPI達標否 效果能否持續

從解困角度，「抗衡網絡輿論攻擊」和「展示實質管治成果」，該屬一體兩面，特別是當下管治團隊強調施政要看關鍵績效指標（KPI），那麼KPI與KOL的處理應被視為同等重要。以此作為管治中心思想，則配合現今科技大勢，透過大數據運算及人工智能（AI），釐定一眾KPIs有否達標，以至效果是否得以持續，自然是最合理出路。

例如官員每次巡區時，街道總是乾淨整潔，但其後的環境衞生有何變化，卻鮮有跟進。使用大數據監測，則相關地區是否能夠維持政策措施介入的成果，便可即時知曉--這不單止是籠統地說句「後巷又變返好污糟」那般簡單，而是準確分析後巷內的固體廢物屬於哪些類別，乃至各類廢物的比例為何，並以食環署現已裝設在各個棄置廢物黑點的遙距拍攝鏡頭，推斷廢棄物源頭及途經路綫，甚至同時比較18區的黑點，看看哪區做得尤其好或持續差，從而針對各區實況調整現行措施，提升政策效能。

整理原有大數據 助制定政策

留意以上使用大數據運算的政策監察模式，並不意味着必定要安裝大量攝影鏡頭才可實行。與其渲染侵犯私隱來打擊公共創新和管治成效，更重要的任務反而應該是如何利用現有基礎設施，透過雲端運算科技在backend重新設定，收集及整理政府本來就有的大數據，再利用AI運算輔助政策制定過程。

現時雖然部分具戰略意義的政府業務（如銀行、保安、出入境）已大量使用雲端運算科技，但整體來說香港要成為真正的「智慧政府（Smart Government）」尚有一段距離。這並非指特區政府沒有相關硬件設備，其實「政府雲端設施服務（Cloud Infrastructure Services，GCIS）」早於前年9月已開始投入運作，並且配備敏捷應用程序開發工具，目的是取代中央電腦中心虛擬化基礎設施、電子政府（e-Government）基建服務平台和先前的GovCloud，讓各政策局與部門更快發展智慧型公共服務，如基礎設施即服務（infrastructure as a service，IaaS）、平台即服務（platform as a service，PaaS）、數據庫即服務（database as a service，DbaaS）以及容器即服務（container as a service，CaaS）。

成本+保守心態 使用欠積極

關鍵問題在於，有了新的科技基礎建設之後，一眾政策局和執行部門卻沒有多大興趣積極使用--這一方面可以歸咎於保守心態，也就是現有做法行之有效，故此不想冒險，伺服器「在手」感覺上較「在雲」更安全，遑論部分官僚對西方和內地的雲端科技服務各有偏見；然而更大問題，也許歸根究柢還是成本：把資料和開發項目放上由政府中央統籌的「雲」（即上述之GCIS），部門受規限較多，兼要付出為數不少的額外成本，相比之下，購買外判雲端運算科技，價錢往往較便宜，且部門也有更大自主性和自由度。

客觀現實是，大機構（政府或跨國企業）之所以轉用雲端科技，正是為了方便、彈性及成本效益考量。換言之，當個別部門使用「外判雲」較諸「中央雲」更快達到效果，要令整個特區政府眾人齊「衝上雲宵」，似乎除了由最高層壓下來，亦別無他法。

然而，以上所論仍是雲端科技管理的「1.0論述」罷了，即使所有政府部門參與，一個智慧型機構仍有很多管理和政策創新的空間。

例如，上周由新加坡政府開發之國家電腦系統公司演化出來的科技集團NCS，其香港區雲端科技卓越中心領頭人物林家揚，便毅然提出了「雲端科技已進入第二階段」這套主張，箇中大意是目前不少CEO及CFO乃至政府官員，似乎甚滿意轉用雲端科技可帶來的成本效益，因為客戶可按不同時期有何不同需要，按其時的空間、資源和運算能力需求付費，也就不用按自身可能出現的最大需求，購買大量伺服器和相關配備；可是，隨之而來的方便和快捷，也很可能會令大機構的科技和營運人員產生一種惰性：當購買科技可以很有彈性，那麼即使先購入多些「雲服務/資源」，亦未嘗不可，包括雲端操作系統、記憶體、虛擬中央處理器（vCPU）等。

雲端2.0論述 強調整體優化

針對這種惰性，雲端科技管理的「2.0論述」，則強調雲端系統整體該如何優化，亦即cloud optimization。

簡而言之，「雲端服務優化」超越了單純的系統微調，而是利用AI引發機器學習，以持續監測機構內各種雲端服務之使用比率和狀況，並同時進行整合或重組，從而達致新的系統結構（system architecture）；更重要的是，這個優化過程不會間斷，亦沒有終點，因為機器學習能做到持續整合、持續開發、持續改善，並會按新狀況出現再重新評估。

更關鍵的一點是，新發展出來的系統結構，不單考慮了內部流程如何變得更暢順，而且也因為提升運算速度，可達致更佳能源效益，對環保（尤其ESG報告）方面亦有幫助。

既然目前特區政府推出近兩年的雲端設施服務，仍未見到顯著成果，新班子不妨考慮跳過1.0而直接探索以上的2.0論述，透過把所有政府單位的科技系統融入「中央雲」，再利用AI及大數據運算來監察即將推出的KPIs，以機器學習方式來持續整合這些指標，並持續開發按社會需要的新KPIs，從而成就真正的智慧政府、智慧城市。

▲ 作者認為，特區政府應透過大數據運算及AI釐定各KPI有否達標，以至效果是否得以持續。（資料圖片）