全民運動日 李家超再談氣功奧妙

特首李家超練氣功25年，自言達「師傅級」，他昨日再為氣功「代言」，稱深深體會到中國氣功博大精深及對強身健體的功效。

李家超不時與大家分享練氣功的經歷，昨為響應「全民運動日」而再次提及，指疫情改變了很多人

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