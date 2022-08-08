全民運動日 李家超再談氣功奧妙 政治版 2022/08/08 分享： 分享： 特首李家超練氣功25年，自言達「師傅級」，他昨日再為氣功「代言」，稱深深體會到中國氣功博大精深及對強身健體的功效。 李家超不時與大家分享練氣功的經歷，昨為響應「全民運動日」而再次提及，指疫情改變了很多人 ... 錯過2022年書展訂閱優惠？還有最後機會，2022年書展壓軸搶賞，訂閱勿失良機計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 吳爾文 欄名 : 政情動向 最新專欄文章 更多 容海恩脫離「爺媳關係」 專家：只有翁媳 2022/08/06 容海恩脫離「爺媳關係」 專家：只有翁媳 鄧炳強17歲已想做幫辦 關劉德華事？ 2022/08/05 鄧炳強17歲已想做幫辦 關劉德華事？ 政府僱員「周五便服日」 鼓勵多運動 2022/08/04 政府僱員「周五便服日」 鼓勵多運動 李家超上任僅1月 fb帖文達36個 2022/08/03 李家超上任僅1月 fb帖文達36個 七人欖球賽 海外球員需閉環管理 2022/08/02 七人欖球賽 海外球員需閉環管理 李家超 卓永興 運動 袁弓夷 容海恩