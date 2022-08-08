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信和商場「八達通消費賞」 八達通消費滿$300送$30現金券

行政人員版 04:00 2022/08/08

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第2階段電子消費券已到手，唔少市民急不及待去Shopping。黛安聽公關姊妹講，信和集團旗下3大商場包括屯門市廣場、奧海城及荃新天地，昨日共錄得逾88萬人流。另外，為帶動生意及刺激本地經濟，信和7大商場包括屯門市廣場、奧海城、荃新天、中港城、黃金海岸商場、尖沙咀中心及帝國中心，以及藍灣廣場特別夥拍八達通，即日起至31日會推出「八達通消費賞」，顧客喺場內指定商戶以八達通單一消費滿$300或以上，成功登記消費後即可獲贈$30 S現金券一套，或$30商場美食現金券。

信和集團資產管理董事蔡碧林同黛安分享，佢話8月暑假係消費旺季，信和集團商場都特別夥拍八達通及虛擬銀行ZA Bank，分別推出「八達通消費賞」及「ZA百萬勁抽嘉年華」、「Klook快樂地圖」等活動，以多重優惠獎賞吸客。佢仲話，消費券派發首日，屯門市廣場、奧海城及荃新天地都丁財兩旺，店舖人流及生意都見到明顯上升；預計下半年市場消費氣氛繼續保持平穩，料信和集團3大商場第三季人流及營業額亦有望按季升10%。

本文轉載自《晴報

信和集團3大商場昨共錄得逾88萬人流

信和集團資產管理董事蔡碧林

撰文 : 黛安 消息特靈八卦公關

欄名 : 八卦名利場

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