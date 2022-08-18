地監局講座反應踴躍　展望本港樓市穩健發展　注意大灣區置業風險機遇並存

過去20多年本港地產發展暢旺，即使面對新冠疫情的挑戰，物業市場仍然是香港經濟重要支柱之一。地產代理監管局於7月30日舉辦「慶祝香港特區及地產代理監管局成立25周年公開講座—香港物業市場回顧與前瞻」，邀請了多位業內專家回顧及前瞻樓市發展，並分析大灣區物業的投資前景與風險。講座參加人數眾多，反應踴躍。



講座邀請了香港城市大學特約教授曾淵滄博士、會德豐常務董事黃光耀、中原地產亞太區主席兼行政總裁黃偉雄、美聯物業住宅部行政總裁（港澳）布少明、香港地產代理商總會榮譽主席謝順禮博士，以及世紀21奇豐物業顧問行主席及行政總裁李峻銘擔任嘉賓，並由資深主播范巧茹擔任主持。講座長約兩小時，結束前由地產代理監管局服務及專業發展總監王頌恩向一眾嘉賓致送紀念品。

▲ 地產代理監管局服務及專業發展總監王頌恩（右4）向一眾嘉賓致送紀念品。

地產代理水平持續提升



在講座開始時，一眾嘉賓先回顧香港樓市及地產代理在過去25年的發展；認為1997年、亦即是地產代理監管局成立的那一年，是香港物業市場一個重要的分水嶺。經過25年，有賴地產代理監管局一直以來的規管工作，令物業買賣更有保障。



黃偉雄形容，25年過去，物業指數及地產代理持牌人數均有超過一倍的升幅。在行業的發展維持正面的增長下，他認為地產代理監管局有助帶領業界與時並進，如推行實用面積執業通告，提升資訊透明度及消費者權益。

▲ 中原地產亞太區主席兼行政總裁黃偉雄

布少明表示，1997年地產代理監管局成立，是地產代理開始轉型的契機。「對比1997年前，地產代理的專業水平和社會形象提高了，多了大學生加入。地產代理監管局也為從業員提供很多培訓，近年並落實內地與香港地產代理專業資格互認安排，為業界謀福利。」

▲ 美聯物業住宅部行政總裁（港澳）布少明

謝順禮補充，地產代理監管局成立後，令行業更有規範化，確保地產代理就物業提供的資訊的準確性，提升行業的專業形象。



李峻銘則提到，近年地產代理的運作模式開始轉型：「線上睇樓、介紹短片愈趨普遍，數碼媒體的瀏覽數據讓地產代理更易掌握客戶喜好。」



通關有望刺激樓市上升



談及樓市發展，曾淵滄博士認為樓市平靜了一段時間：「美國加息令金融指數下跌，股票市場跌了很多，但因為樓宇供應有限，所以樓價沒有下跌，也因為疫情影響令樓價暫時不會上升，如果香港能局部通關，會對樓價有正面影響。」他續估計，因為香港銀行體系有很多存款，若提高利息，向銀行借貸的人則會減少，所以銀行不會輕易加息。

▲ 香港城市大學特約教授曾淵滄博士

黃光耀則認為未來樓價的趨勢要視乎政府政策。他舉例，兩年前政府將公私營房屋比例，由目前「6 : 4」 轉為「7 : 3」，即70%是公營房屋，30%私人樓宇，令私人樓宇的供應量不足夠。「樓市的需求與經濟掛勾，這幾年的成交量和樓價跌幅很少，反映剛性需求及本港樓市實力雄厚，再加上『辣招』的作用下，90%買家都是用家，令樓市穩定，能夠抵受外來負面影響的衝擊。」

▲ 會德豐常務董事黃光耀

謝順禮亦指出，今年近25萬份的居屋申請表數目反映樓市的需求，近兩年的結婚數字約2萬7千宗，以及每年約5萬個的單程證名額，也解釋了不斷增加的需求令樓價在社會運動和疫情期間依然不回跌。

▲ 香港地產代理商總會榮譽主席謝順禮博士

境外樓花買唔買？計過風險先好買！



近年較多人留意到境外置業，大灣區城市亦是考慮之列。不過，正如地產代理監管局一向提醒市民：「境外樓花買唔買？計過風險先好買！」。面對境外置業的風險，黃偉雄提醒消費者，在香港以外地方置業時要留意經濟和政治因素對樓價的影響，同時也要留意當地稅制，例如新加坡置業需要在新加坡繳付相關稅項，而在大灣區置業，也要留意稅務居民定義會否帶來個人全球徵稅的風險。



李峻銘也分享，置業時需要留意當地文化和制度，避免以香港思維作出判斷：例如港人喜歡18樓，但內地因為「十八層地獄」則沒有人購買；香港出售物業很快可以收到款項，但內地則要等到買家完成按揭，房產證成功轉名，需時約九個月才收到款項。

▲ 世紀21奇豐物業顧問行主席及行政總裁李峻銘

（特約）