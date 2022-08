如何在餐桌上尋找潛在機會

俄烏局勢引發新一波的全球糧食危機,部分國家出現近數十年來最高的通脹。不過,全球糧食危機並非只有涉及短期因素,更蘊含長遠的隱憂。

近年一連串事件,包括新冠疫情、烏克蘭遭到入侵和極端氣候事件愈趨頻密,均揭露了我們的糧食供應鏈的脆弱性。由於烏克蘭是糧食生產大國,自戰事開展以來,植物油價格便升近數十個百分點。

全球面臨嚴重糧食失衡危機

但不容忽視的,是我們的糧食系統一直都面臨重大壓力。所謂「不患寡而患不均」,全球每日有約8億人活在飢餓之中、高達30億人無法負擔健康飲食1。與此同時,世界上卻有20億人出現超重或肥胖問題2,食物失衡之嚴重可想而知。

及至2050年,全球人口預期會增至100億人3,而現有的糧食系統已經大肆破壞地球的土壤及製造各種污染。到底我們能否在減少傷害環境的情況下,養活百億人口?關鍵之一,關乎到我們如何處理糧食消耗的問題,因為全球大約有14%的糧食在收割至零售的過程中流失4,這些被白白浪費掉的食物,估計佔全球溫室氣體排放總量的8-10%5。此外,糧食浪費每年造成的代價成本高達2.6萬億美元6。

因此,我們需認真思考一點:如何建立公平的糧食生產和分配,並把食物送到有需要的人士手中?解決方法之一,或許是改為以植物為主的飲食、減少糖份攝取及減少肉類消耗。

而在轉型至可持續糧食方面,投資者也可出一分力,例如投放資金建立更可持續的糧食生態系統,包括發展精準農業解決方案、循環經濟(即重新分配剩餘食物、回收廚餘等)、取代肉類蛋白質和奶製品的飲食方案、嶄新的商業捕魚方案、可持續食品包裝,以及可負擔的優質食品等。

養活全球人口對地球造成影響

投資者也可為糧食系統出一分力

事實上,隨著消費者和政界人士日益關注糧食安全及與肥胖相關的醫療成本上升,各國已著手制定新措施,例如根據歐盟最新法規,企業便需披露排水的污染數據,對用水量和水資源管理的審查愈趨嚴格。此外,企業也可能面臨新的法規、廣告限制、標籤要求、產品召回和禁令,甚至加稅風險等。

此外,投資者也可留意企業的「碳足跡」及「碳手印」數據。前者指的是在企業營商過程中對環境的影響,後者則恰恰相反,指的是為環境帶來正面改變的程度。

投資於全球可持續糧食生產和分銷相關企業,不單可望創造嶄新的投資機會,同時有助緩解糧食及環境風險,使我們能邁向一個更包容、更公平的未來。

