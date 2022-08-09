現在中國不同城市，都流行用不同的發展主題。最近觀摩過的地區都定位清晰。譬如早前說珠海橫琴變成家庭度假中心，海南也做度假再加上展會經濟，低稅半自由港。最近參觀的是上海的安亭，看到智能自動駕駛的實際路面應用，和它作為未來汽車城的定位。

安亭在上海偏西北，已靠近江蘇，去蘇州比去上海市中心更快。過往去這裏，主要是看F1賽車，因有賽車場地。另一值得看的景點，是汽車博物館，藏品相當豐富，特別是經典年代款舊車。整個鎮可以說都和汽車分不開。

聽滙報，得知安亭原就是中國汽車工業的大本營，五十年代中國要自主開發國產車，首款鳳凰牌乘用車，也是在此生產（比更有名的紅旗早）。到八十年代，開放合資，中國和德國合作在此生產大眾汽車，也屬國內首創。很多汽車硬件工業生產、配件、加工，本身就在這兒，算是中國的汽車城，跟長春早年那種軍工業蛻變而成的汽車產業又是另一回事。

現在安亭可說是上海後發地區，所以可能發展空間相對還大。主要看到的是已擺脫只作為生產重鎮的定位，而是已成為研發基地，也就是說，是現在中國新能源車的研發基地及品牌總部。

最有趣的街道風景，是滿街自動駕駛的汽車在馬路上。先不用擔心，雖說是自動駕駛，但因仍在試驗階段，仍是有領航員坐在軚盤位置，不過除非遇緊急事故，他都不用操作。在這區域往還的人，可在app中約這些自動駕駛車出行，去就近的地點都免費，但太遠就不能提供服務了，等如幫手成為測試的一部分。這些車，車頂上有明顯的感應器，一看就認出。外來人見到，像在非洲草原上見到獅子群一樣，起哄拍照。