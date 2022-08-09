周五，我邀約Bonnie吃晚飯，可是，突如其來的工作，只好無奈將飯局推遲半小時。我致電她：「要多等我半句鐘。」她說：「沒問題，逛街是我的強項。」我不忘叮囑她：「上商場二樓看衣服好了，千萬別往低層。」幸好，工作在三十分鐘內完成。我立即致電她：「可以往餐廳了，一會兒見。」

甫到餐廳，我跟侍應說：「麻煩你可以先給我一杯冰水嗎？」

Bonnie問：「你剛才的說話怪怪的！為甚麼着我別到商場低層？」

「原因之一，是超市就在商場的低層。我經常勸戒戰友們，正餐前，在餓着的時候，人類對零食的自制力嚴重下降，愛零食的人，大都敵不過零食的誘惑。」我喝了口冰水，續說：「最可惡的是，我發現近日這商場低層突然多了一家爆谷店，我每天放工，在意志力最薄弱的時候，便會被傳來那陣撲鼻的爆谷香突襲，那股香氣，就像在呼喚你。我經常覺得，爆谷是一種極可怕的零食，除了因為熱量高，它好像還會說話。」

她不停地點頭：「十分同意。但爆谷的熱量很高嗎？」

「簡直是皇者，每一百克，即是在戲院買的最小杯，已經有四百五十至五百卡之多，即是差不多兩碗多飯。」我說。

她再問：「那麼，我平日愛吃那包『卡』字頭薯片有多少卡？」

「一包最細的，約有一百四十卡。」我答道。

「我又怎會吃細包呢？好像是二百二十克的激量裝啊！」她眨眨眼說道。