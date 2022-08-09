在YouTube平台上，有不少關於Kegel Exercise的教學，但台灣有研究指出，這些影片中，有八成以上的方式都是錯誤的，會令人做錯動作或用錯力。

至少給自己三個月，若用得其法和持之以恒，必能改善尿頻和尿滲的問題。曾有一位剛生育的媽媽找我訴說小便失禁的煩惱，因子宮和陰道給撑大後，周邊肌肉鬆弛了，夫婦的性生活當然亦嚴重受影響，說着說着就大哭起來。我推介她練習Kegel Exercise，要每日堅持。過了大約四個月，她已完全解決失禁的問題，見面時笑容滿面。無論處理或預防，我都推介女性每天做這套運動，這個地方的保養，只能靠自己嘛！Kegel Exercise這樣做：

一、把小便排清，可站、坐、躺着做。

二、收緊肛門、陰道及尿道周邊的肌肉，那是很微細的肌肉群，要用陰力，若收緊時夾緊了臀部、大腿或下腹肌肉，那就是用錯力。先從收緊肛門肌肉開始並配合呼氣，力度和位置像憋屁時用的力，從內部肌肉出力，這也是中醫的提肛養生法，若用了屁股去夾緊，那就是錯了。

三、收緊肛門後，再向前收緊會陰肌肉（即肛門到陰道之間的肌肉），然後再收緊陰道的肌肉，感覺像憋尿時用的力。

四、收緊肛門、會陰、陰道的肌肉後，意識再向前走，收緊尿道周邊的肌肉。女性毋須太執着尿道的準確位置，只要收緊陰道後，意識是把陰道到前面陰蒂周邊的肌肉一併收緊便可。

五、收緊肛門、陰道、尿道的肌肉，維持狀態約五秒，然後放鬆骨盤底肌三秒，再收緊，輕微患者或用以預防，重複十次為一組，嚴重者則三十次為一組，此運動要每天早、中、晚各練習一組。

又，Kegel Exercise對男性也有幫助，有英國和比利時研究指出，男性每日練習收緊肛門至尿道的周邊肌肉，能改善性功能障礙和早洩等問題。