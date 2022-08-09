盡快與國際通關 挽救下滑經濟

政府剛把入境檢疫日數由7天放寬為「3＋4」，即3天檢疫酒店加4天家居醫學監測，而近日傳出香港會在11月與國際通關，據聞也要在酒店檢疫；但無論如何，11月才與國際通關是太遲了，因為2023年的經濟表現相信會差不多報銷，在很多國家及地區已開放商務客和旅客的情況下，香港應該在9月通關，這尚可以令有關國際的經貿活動有多一季的貢獻，否則今年的經濟增長可能是1%以下，甚至是負數，剛發表的6月零售業銷貨額只有277億，比起疫情及社會事件前的水平（2018年12月為448億元），可說是天堂與地獄。

海外公幹路途崎嶇 不利營商

本港疫情爆發至今已超過兩年半，不少在港的企業因為業務需要，開始派遣員工往海外公幹，但代價不菲，原本是很正常的活動，現在卻變得路途崎嶇。首先在回港前要進行檢測，萬一確診新冠肺炎時便不能上機，要延遲回港；即使在上機前檢測呈陰性，抵達香港機場後仍要花數小時進行檢測，然後到檢疫酒店住上7晚，雖然可以在家工作（work from home），但由在海外進行檢測及入境香港後檢疫須花時間和金錢，特別是在檢疫酒店的金錢和時間成本，在營商角度而言是大大的不利，員工的生產力亦不免打折扣。

近日說得最多的人才外流，一方面是香港自己本身有不少人才走往別處，主要是移民；另一方面，要吸引人才來港工作，除了薪酬、福利、前景等因素外，在假期時這些人才也想回家，或到其他國家及地區旅遊休息，但由於目前本港的檢疫政策，出境後要回港的成本沉重，以往想利用短假期或三日兩夜、甚至是兩日一夜到鄰近地區散散心的方式，已成為絕響，這絕對會影響人才來港工作，有些人才甚至說香港是地獄，暫時不要來，相比之下新加坡離泰國、印尼較近，是工作時間以外的天堂，而當地基本上已復常。

學生交流受阻 影響學習成長

對於求學的一群，疫情前中學生及大學生可以自由地交流，以筆者之前擔當課程主任的大學課程為例，每年8月底時2年級的學生會到內地一個發展中的城市交流，之前有大連、內蒙古等，而即將畢業的4年級學生會在10月初前往一個亞洲發展中國家，以往有緬甸、柬埔寨，但因為2020年起爆發疫情，2020年、2021年、2022年的交流全部中止；不單外遊被中止，從歐美等大學來港交流也受影響，只有極少數海外大學生不怕漫長的檢疫期才會來港，作為國際城市，這些學生的交流受阻，絕對會影響學習及個人成長。

出外參加展覽、會議、拍戲、表演的，全部都因檢疫政策變得不可能，或處於相當不利的形勢。試想想，跨國企業員工參加會議時，唯獨由香港來的要視像，甚至要缺席會議、展覽會等，又或是要交流的活動，也因為香港的檢疫制度大大有異於大多數地方，而要停止交流；想出外旅遊的，原本數天可以來回，現在變了差不多兩星期或以上，其中7天是回港後於酒店檢疫，成本相當高，而很多人也未必可以有如此多天的假期。

再者，由到埗香港的一刻起，那感覺不是歡迎你，而是當你是重犯、病人，要在機場大樓內走來走去，然後才去檢疫酒店，再有多次的檢測，這點大大有異於其他國家及地區，企業及不少個人也會對這套檢疫制度的理據提出疑問。

9月與國際通關，除了可挽回一些經濟數據外，筆者相信到了約10月底至11月時，特區政府會面對莫大的壓力，因為屆時日本應該已開放個人遊。在2019年，有229萬名香港人到日本旅遊，約每月19萬或每日約6,400，如果需要7天檢疫，便需要44,500間房；檢疫3天，也要19,000間房，以現時的水平根本無法應付。

當然，檢疫的時間愈短，便有更多人外遊，因此7天檢疫時不會存在44,500間房的需求，但有一點是可以肯定的，是當日本開放個人遊時，將會有很多港人出境。

國際金融峰會 唱好香港關鍵

特首說要對外唱好香港，11月在曼谷舉行的亞太經合會議是一個好場合，而差不多時間在香港舉行的國際金融峰會是另外一個場合，前者在外，參加會議的官員不知道會否全數可以免檢疫回港？

是的話，他們便少了一個機會感受來港的不方便，而後者的金融峰會更要小心行事，跨國金融高層不會同意在酒店浪費生命7晚，或「5＋2」、「3＋4」的檢疫安排，入境前或入境時進行檢測相信已是極限，再有其他措施只會淪為別人笑柄。

而且一直以來，香港在抗疫上都沒有路綫圖，採用「紅黃碼」措施用於進入內地是可以的，但用於香港本地卻要小心，因為紅碼曾經在內地被用上不是抗疫的用途，被用以阻止人民合法拿回銀行款項，在香港落實「紅黃碼」時，有可能會引來國際傳媒的大肆質疑，恐怕難以撇清。

港須「止蝕」 速與鄰國抗疫接軌

除非疫情有重大變化，否則當一向做事嚴謹、7大工業國組織（G7）唯一亞洲成員日本也開放時，香港沒有理由再用上大大異於開放型地區的一套抗疫方法，可以說，用上與新加坡、日本等地一樣的抗疫措施，算是止蝕，否則2023年也將來到，別國基本上是已接種疫苗、進行檢測便入境，而香港入境仍然要求多次檢測、酒店或家居隔離時，只會被國際社會及人士質疑，認為香港無心經商，大大落後於人，沒有前瞻性的視野。

2020年初時本港醫護呼籲封關，特區政府遲了很久才封關，相比之下別國為了保護國民，行動相對迅速；到現在大家都呼籲要通關挽救經濟，特區政府又是遲緩，別國機場已風生水起，香港的機場卻仍然淡靜，經濟差是人為的，在保護容易受感染的一群時，也要考慮數百萬人的生計。

▲ 當未來別國基本上已接種疫苗、進行檢測便可入境，而香港卻仍然要求多次檢測、酒店或家居隔離，恐怕會引來國際質疑。（資料圖片）