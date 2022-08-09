佩洛西竄台 賠了夫人又折兵

美國政壇第三號重要人物、國會眾議院議長佩洛西竄訪台灣事件餘波未了，她離開台灣後，下一站訪問南韓，但令人費解的是，南韓總統尹錫悅卻以休假為理由，沒有與她會晤；無獨有偶，佩洛西在亞洲訪問行程原本打算訪問日本，參與追悼日本前首相安倍晉三的演說，並於期間與首相岸田文雄會面，惟日本國會卻於她出發之前決定將活動延期，迫使她改變行程。

日韓反應冷淡 反映拜登立場

為何日、韓政府不謀而合地拒絕配合佩洛西行程的要求呢？各地傳媒對此問題議論紛紛，但事實上，無論傳媒站在中國或是美國的一邊看待此問題，事件均反映出美國與日韓兩國的雙邊會談，並非如以往般「順攤」，筆者認為背後必然事有蹊蹺。

首先，早於佩洛西亞洲之行出發前，美國總統拜登屢勸她擱置訪台不果，因此拜登急忙致電國家主席習近平，與佩洛西劃清界綫，暗示訪台是佩洛西的個人決定，與美國政府無關。由此推斷，拜登和佩洛西之間的政見存在嚴重分歧，所以不排除拜登也曾私下打過電話給尹錫悅及岸田文雄，勸他們盡量避免會見佩洛西。

試想想，如果沒有美國總統的「祝福」（支持），日本及韓國又怎會公然逆美國政壇第三號人物佩洛西之意呢？

不過，長遠來看，隨着中國的經濟實力日益增強，對日本及韓國構成壓力，兩國政府仍然會與美國維持密切的外交關係，與中方抗衡。

另一全球矚目的「竄台」餘波，當然是解放軍環繞台灣的聯合實戰演習，模擬台灣周邊「海空封鎖」，令台海兩岸局勢加倍緊張。是次軍演行動之目的，是要嚴厲警告台獨勢力，以及向任何支持台獨的國家發出強硬的反對信息。

但出乎意料的是，在演習期間，解放軍並沒有遇到任何美方或台方的攔截或阻撓；即便真有的話，亦證實了解放軍的軍備超班，可以隨時、隨處發射，並能精準地命中目標，包括跨越台島的任何地點。這次行動顯示出國家軍備健全，意味着在迫不得已的情況下，國家是可以採用武力統一台灣。

美航母「縮沙」 無牽制華軍演

另外一個焦點是，被派遣專責保護佩洛西在亞洲之行安全的美國航空母艦「列根號」（USS Ronald Reagan），亦跟隨佩洛西的行程立即離開台灣海域，並沒有如外界事前所預料般，留下來阻嚇解放軍在台海的軍事行動。

有政治學者認為，美國此舉有臨陣退縮之嫌，可能會衝擊台獨組織對美國的信心，懷疑「大佬」是否真心及有能力支持台灣獨立；學者更指出，美國航空母艦撤離事件，讓其他聯合國成員國如越南、新加坡等，陸續表態支持「一個中國」，因為她們絕對不希望亞洲局勢不穩定，而影響自己國家的經濟發展。

中國反制 佩洛西家族損失大

佩洛西「竄台」對她本人及美國來說，可算是「賠了夫人又折兵」，害人終害己。中國外交部於上周五（5日）雙管齊下，先後宣布制裁佩洛西與其親屬，以及對美國政府採取8項反制措施。

據傳媒報道，佩洛西的丈夫和兒子在中國內地及香港多年來投資不菲，估計其家族今次損失數以億計美元；而美國方面的損失就更大，除了失去世界各國對她的信任外，在軍事、國防、海上安全、非法移民、刑事司法、跨國犯罪、禁毒及氣候變化等領域上，未來都難以與中國再合作。

歸根究柢，這些制裁措施都是兩敗俱傷的。但「是可忍，孰不可忍」，美方「公然挑戰中國的主權和領土完整，破壞台海和平穩定」的行為，是國家絕對不能接受的。

▲ 美國眾議院議長佩洛西竄台後訪問南韓及日本，惟兩國卻反應冷淡。圖為她會晤日本首相岸田文雄。（法新社資料圖片）