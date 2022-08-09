Netflix遊戲服務 使用者佔訂戶不足1% 行政人員版 2022/08/09 分享： 分享： 串流平台Netflix去年宣布進軍遊戲界，向訂戶提供免費遊戲服務，希望藉此促進會員人數增長。不過近日有市場調查機構發現，目前使用Netflix遊戲服務的人數，佔整體訂閱用戶人數比例不到1%，或難以帶動 ... 錯過2022年書展訂閱優惠？還有最後機會，2022年書展壓軸搶賞，訂閱勿失良機計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 Pixel 6指紋辨識 Android 13料助增速 2022/08/08 Pixel 6指紋辨識 Android 13料助增速 英警車安裝AI 監測行車司機乘客 2022/08/08 英警車安裝AI 監測行車司機乘客 教科書商擬推NFT 可追蹤二手書獲利 2022/08/05 教科書商擬推NFT 可追蹤二手書獲利 iPhone 14色系 爆料者稱主打紫色 2022/08/05 iPhone 14色系 爆料者稱主打紫色 Google或有新產品 涉攝影機或恒溫器 2022/08/04 Google或有新產品 涉攝影機或恒溫器 服務 遊戲 Netflix 串流 IT技術 商業