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Netflix遊戲服務 使用者佔訂戶不足1%

行政人員版 2022/08/09

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串流平台Netflix去年宣布進軍遊戲界，向訂戶提供免費遊戲服務，希望藉此促進會員人數增長。不過近日有市場調查機構發現，目前使用Netflix遊戲服務的人數，佔整體訂閱用戶人數比例不到1%，或難以帶動

...

欄名 : 科技新知

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