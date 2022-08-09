「黃碼」師生用膳 校長：難闢獨立空間 港聞版 2022/08/09 分享： 分享： 政府表示檢測陰性的「黃碼」人士，在4天醫學監測期內仍可上班、上學。至於用膳安排如何處理？衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君昨日建議「最好自己匿埋食」，有中學校長稱較難在學校闢出空間供他們單獨食飯，有 ... 錯過2022年書展訂閱優惠？還有最後機會，2022年書展壓軸搶賞，訂閱勿失良機計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 相關文章 檢疫「鬆綁」 旅社即加推日韓團 今日 檢疫「鬆綁」 旅社即加推日韓團 孫東：新版本安心出行 不會洩私隱 今日 孫東：新版本安心出行 不會洩私隱 盧寵茂：酒店檢疫3日後確診 低於1% 今日 盧寵茂：酒店檢疫3日後確診 低於1% 你可能感興趣 檢疫「鬆綁」 旅社即加推日韓團 今日 01:00 檢疫「鬆綁」 旅社即加推日韓團 孫東：新版本安心出行 不會洩私隱 今日 01:00 孫東：新版本安心出行 不會洩私隱 盧寵茂：酒店檢疫3日後確診 低於1% 今日 01:00 盧寵茂：酒店檢疫3日後確診 低於1% 衞生防護中心 教育局 衞生署 張竹君 疫情 新冠肺炎疫情