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「黃碼」師生用膳 校長：難闢獨立空間

港聞版 2022/08/09

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政府表示檢測陰性的「黃碼」人士，在4天醫學監測期內仍可上班、上學。至於用膳安排如何處理？衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君昨日建議「最好自己匿埋食」，有中學校長稱較難在學校闢出空間供他們單獨食飯，有

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