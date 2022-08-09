檢疫「鬆綁」 旅社即加推日韓團 邁向通關一大步 議員冀年底免酒店檢疫 港聞版 2022/08/09 分享： 分享： 本港旅遊業冰封兩年多，昨日終於傳來好消息，本周五起海外或台灣抵港，由7天酒店檢疫縮短為3日指定檢疫酒店加4日家居監察。有本港旅行社表示，今次措施是「踏出邁向通關嘅好大步」，旅客節省檢疫酒店及假期日數， ... 錯過2022年書展訂閱優惠？還有最後機會，2022年書展壓軸搶賞，訂閱勿失良機計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 相關文章 孫東：新版本安心出行 不會洩私隱 今日 孫東：新版本安心出行 不會洩私隱 盧寵茂：酒店檢疫3日後確診 低於1% 今日 盧寵茂：酒店檢疫3日後確診 低於1% 「黃碼」師生用膳 校長：難闢獨立空間 今日 「黃碼」師生用膳 校長：難闢獨立空間 你可能感興趣 孫東：新版本安心出行 不會洩私隱 今日 01:00 孫東：新版本安心出行 不會洩私隱 盧寵茂：酒店檢疫3日後確診 低於1% 今日 01:00 盧寵茂：酒店檢疫3日後確診 低於1% 「黃碼」師生用膳 校長：難闢獨立空間 今日 01:00 「黃碼」師生用膳 校長：難闢獨立空間 疫情 日本 機場 防疫抗疫基金 東南亞 旅行團 自由行 東瀛遊 彭耀佳 姚柏良