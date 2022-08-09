  • 26°C
香港時間 : 2022809日 (二) 02:38
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

檢疫「鬆綁」 旅社即加推日韓團

邁向通關一大步 議員冀年底免酒店檢疫

港聞版 2022/08/09

分享：

分享：

本港旅遊業冰封兩年多，昨日終於傳來好消息，本周五起海外或台灣抵港，由7天酒店檢疫縮短為3日指定檢疫酒店加4日家居監察。有本港旅行社表示，今次措施是「踏出邁向通關嘅好大步」，旅客節省檢疫酒店及假期日數，

...

相關文章

孫東：新版本安心出行 不會洩私隱
今日
孫東：新版本安心出行 不會洩私隱
盧寵茂：酒店檢疫3日後確診 低於1%
今日
盧寵茂：酒店檢疫3日後確診 低於1%
「黃碼」師生用膳 校長：難闢獨立空間
今日
「黃碼」師生用膳 校長：難闢獨立空間

你可能感興趣

孫東：新版本安心出行 不會洩私隱
今日 01:00
孫東：新版本安心出行 不會洩私隱
盧寵茂：酒店檢疫3日後確診 低於1%
今日 01:00
盧寵茂：酒店檢疫3日後確診 低於1%
「黃碼」師生用膳 校長：難闢獨立空間
今日 01:00
「黃碼」師生用膳 校長：難闢獨立空間
疫情 日本 機場 防疫抗疫基金 東南亞 旅行團 自由行 東瀛遊 彭耀佳 姚柏良

上一篇文章

女嬰確診後患嘶哮症 呼吸急聲沙啞速求醫

下一篇文章

孫東：新版本安心出行 不會洩私隱
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？