本港旅遊業冰封兩年多，昨日終於傳來好消息，本周五起海外或台灣抵港，由7天酒店檢疫縮短為3日指定檢疫酒店加4日家居監察。有本港旅行社表示，今次措施是「踏出邁向通關嘅好大步」，旅客節省檢疫酒店及假期日數，

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