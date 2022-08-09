PopWalk天晉滙「精明消費月」 3重消費優惠 最多可獲$1000回贈

大家收到第二階段嘅電子消費券，係時候諗下去邊度買嘢最抵喇。黛安聽聞，將軍澳PopWalk天晉滙會為The Point會員推出3重消費優惠，等大家盡享折上折優惠。作為頭炮嘅「Sweetie Summer」，由即日起至月底展開，會員即日以電子消費滿$200並成功登記積分，即可享2倍會員積分；消費滿$400可獲$40 PopWalk美食滋味電子優惠券等。

即日起至9月18日舉行嘅「Double儲分Super Fun」，只要喺天晉滙超市商戶及食材商戶買夠$500，即送$40 PopWalk綜合購物電子券，買夠$1,200額外送$20 Point Dollar及5倍積分。另外，「PopWalk消費精明月--雙重獎賞」亦會舉行至本月底，大家買夠$300就可獲$40 PopWalk美食滋味電子券，買滿$4,500嘅回贈更高達$1,000.

另外，同期仲有96個商戶提供低至14折優惠，例如澳洲歌婷精選床上用品可低至17折、新世界式食品精選產品買1送1優惠等，大家快啲約埋親友去掃貨啦。

本文轉載自《晴報》

▲ 在天晉滙超市商戶及食材商戶買滿$500，即送$40 PopWalk綜合購物電子券。