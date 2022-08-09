廣東省香港商會會長羅慧馨：發揮商會橋樑作用　助力港商灣區謀發展

香港回歸祖國25年來，粵港兩地經貿往來不斷加強。據海關總署廣東分署統計，廣東省與香港地區貿易規模從1997年的2,798.5億元人民幣，大幅攀升至2021年的1.17萬億，年均增長6.1%，香港回歸25年後兩地貿易規模是1997年的4倍。



經貿成果豐碩的背後，離不開在粵港資機構和商協會、企業的付出和努力。廣東省香港商會（下稱商會）會長、廣州南沙粵港合作諮詢委員會（下稱諮委會）代表委員羅慧馨在接受南都、N視頻記者專訪時介紹，商會成立22年，截至目前有超過500家會員單位活躍在大灣區內地城市。從現代服務業到智能製造，從城市建設到興辦學校，他們深度參與、見證兩地融合發展。

▲ 廣東省香港商會會長、廣州南沙粵港合作諮詢委員會代表委員羅慧馨

2021年，廣州南沙粵港合作諮詢委員會正式成立，作為首批代表委員，在過去一年裏，羅慧馨參與多個重點項目建設，包括民心港人子弟學校、慶盛片區港式國際化社區規劃等，現階段還在不斷推進港式醫療服務內地試點工作。



採訪過程中，羅慧馨頻頻感歎「中國速度」、「南沙速度」。隨着《廣州南沙深化面向世界的粵港澳全面合作總體方案》（下稱《南沙方案》）正式發布，在羅慧馨看來這將為港商發展帶來新的機遇，她也期待未來能够進一步發揮商會的作用，為推進大灣區建設、粵港合作貢獻港商的智慧和力量。



加大行業交流頻率 加速人才融合發展



南都：在粵港澳大灣區建設背景下，提升三地市場互聯互通水準，推進規則銜接、機制對接是關鍵。作為專業人士代表，你在內地發展經歷多個階段，結合過去的發展經歷，你認為未來在專業人才發展方面，該如何進一步優化提升？

羅慧馨：2004年，我在公司派遣下，第一次來到內地工作，主要的工作任務是幫中國大酒店完成品牌重塑。剛開始會擔心難以適應，畢竟兩地的城市文化、經濟發展存在較大差異。



那時廣州算得上國際五星級的酒店其實不多，2010年亞運會前後，才迎來發展高潮，酒店行業百花齊放。很幸運，在這一期間我有機會參與多個酒店項目建設，包括籌備廣州香格里拉酒店、珠江新城第一間五星級酒店麗思卡爾頓酒店的營運工作等。



一直以來，香港在專業人才培養方面都走的比較前，和國際接軌，以香港的酒店行業為例，高管大多來自國外，營運和管理模式偏西式。為了能够吸收香港先進的做法，在剛來內地的頭5年，我經常會邀請香港的同事過來廣州做培訓。現在不同了，過去十多年裏，內地酒店行業發展蓬勃，吸收了大量具有國際視野的專業人才，無論是學歷還是服務意識基本上都能滿足甚至超過崗位要求，現在我們已經可以實現就地培訓轉化，不少部門主管便來自本地。



香港是國家面向世界的一個視窗，但香港背靠祖國也迎來了一次次發展機遇。現階段，粵港兩地在規則銜接方面不斷有新的突破，港人應進一步提升專業能力，拓寬視野，積極融入國家發展大局，發揮香港所長。未來將加大行業交流頻率，加速人才融合發展，為兩地青年發展造就更多灣區機遇。



商會是橋樑 助力港商內地發展



南都：廣東省香港商會成立至今已有22年，這一期間為兩地商貿往來作出了哪些貢獻？

羅慧馨：中國香港（地區）商會是1993年在國家民政部註册的非營利、非政治性機構，見證內地的發展近30年。現時在北京、上海、廣東、天津、武漢等地區共設有11個香港商會。其中，廣東省香港商會的前身是中國香港（地區）商會–廣東，成立於2000年1月，現時會員大部分集中在大灣區9個內地城市。



商會成立至今，得到眾多熱心社會事務的香港同胞的支持。在不久前，香港特別行政區行政長官李家超正式擔任廣東省香港商會永遠榮譽會長職務，全國政協副主席梁振英也是商會名譽會長，他們對商會發展給予支持，並通過商會持續關注內地港人的情况。



商會是一個橋樑的角色，在內地，我們致力於服務廣東省的港人、港企。在香港，我們希望能夠為想要來內地發展的港資企業、香港青年提供幫助。我也曾是商會的受益者，剛來內地時便加入商會，通過參與商會的各項活動，擴大自己的人脈網絡。



深化粵港合作是國家推動更高水準經濟發展和對外開放的重要布局。我們積極回應並持續推動商會在粵港澳大灣區的相關工作，在香港貿易發展局的協助下，我們在大灣區內多個城市如深圳、東莞等地設立聯絡處，期間，我們共同發起「走進系列」活動，組織香港同胞到內地城市走訪考察，了解城市發展和行業機遇。



這一期間，也有不少港商深度參與區域建設，如新鴻基慶盛樞紐綜合體項目是南沙試點引入香港工程建設管理模式的首個試點工程。還有即將開學的民心港人子弟學校，從提出想法到落成，前後花了不到一年時間，再次印證了「中國速度」。

▲ 2021年11月，商會攜手香港貿易發展局舉辦「走進東莞」活動，走訪參觀廣東國立科技股份有限公司。

南都：近年來，商會方面也加大青年方面的相關工作，如何幫助香港青年更好地融入灣區發展？

羅慧馨：青年是祖國發展的未來，也是香港未來發展的希望。在香港，青少年有機會接受高水準的教育，但發展空間相對有限。內地不同，市場廣闊機會多，尤其是在城市高速發展的過程中，創造了非常多的新的機會。正因為如此，我們常常鼓勵香港青年來內地發展，也為他們能在內地發展提供幫助。



去年，我們攜手香港駐粵經濟貿易辦事處、香港貿易發展局共同發布大灣區青創地圖，分享大灣區內地不同城市的創業機會。發動商會成員為學生提供實習機會，讓香港青年通過親身實踐進一步了解內地。



香港青年要多來內地走走看看，只有勇敢走出第一步，才會遇見海闊天空。



聚焦灣區機遇 為南沙發展貢獻港人智慧



南都：你也是諮委會首批委員代表，在近期國務院也發布《南沙方案》，將對香港同胞帶來哪些發展機會？對於南沙未來發展有何期待？

羅慧馨：2021年4月諮委會正式成立，代表委員任職期為三年，在過去一年半的任職時間裏，在參與南沙建設過程中，做了很多我從未想過的事，例如籌辦民心學校，從未接觸過辦學工作的我，會親身經歷一間學校從無到有的過程，包括現階段的招生、飯堂籌備工作等，都需要親自完成。



《南沙方案》發布前，我們已經把工作重心逐步轉移到南沙，一周有一半的時間會在南沙。香港同胞也很關心、關注南沙發展，在《南沙方案》發布後，我接到了很多諮詢電話，不少港商希望進一步了解南沙的發展機會。這期間我們舉辦「走進南沙」系列活動，帶港商到南沙考察，尋找合適的投資機會。《南沙方案》提出不少港澳人士優惠政策，這是政策最大的亮點之一。和香港同樣的稅收待遇，對於來內地發展的香港青年來說，少了很多後顧之憂。



從普通市民的角度出發，一個地方能否吸引我留下來，關鍵是各項配套要完善，服務要便捷。在《南沙方案》中提出支持港澳醫療衞生服務提供主體按規定以獨資、合資管道設立醫療機構；參照香港大學深圳醫院投資運營管理模式，在南沙建設由地方政府全額投資、引進港澳現代化管理模式的大型綜合性公立醫院。開展非急重病人跨境陸路轉運服務，率先在南沙公立醫院開展跨境轉診合作試點等。這是《關於推進粵港澳大灣區職稱評價和職業資格認可的實施方案》實施後又一新舉措，將為香港同胞融入灣區發展提供便利的環境。



現階段，我們正在積極推動落實首個香港全科醫療服務試點，引入港式的醫療服務體系，為在南沙的香港同胞提供服務。在此基礎上，未來將延伸至全科醫生培訓，為內地醫療服務發展貢獻一分力，為南沙發展貢獻港人智慧。



南方都市報、N視頻

總策劃：戎明昌 劉江濤

執行策劃：王佳

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撰文：南都、N視頻記者 鄭雨楠 實習生 周曉丹 何綺彬

視頻：南都、N視頻記者 劉寶洋 鐘銳鈞 劉紅豆 實習生 胡彧彬

圖片：南都、N視頻記者 鍾銳鈞 部分由受訪者提供



編輯：香港經濟日報專輯組