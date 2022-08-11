高息抗通脹下，如何活用金融科技工具做到多元配置？

上半年股市大上大落，日波幅過千點的現象，不少投資者已經見怪不怪。但全球通脹迫在眉睫，銀行加息又跟不上，現金為王又是否在波動市下的唯一出路？以下就讓我們一起看看應對波動市的投資選擇。

傳統香港投資者熱衷股票，尋求短線斬獲，但倘若要靈活變通，在跌市時仍能明哲保身，就要考慮更多不同類型的資產及投資方案。基金投資是分散風險的選擇，從富途牛牛平台上看，基金選擇有貨幣基金、股票基金、債券基金及混合型基金，讓客戶根據不同市況調整投資策略。以今年首4個月數據為例，該平台上首十大申購基金產品當中，6款為較保守的收息類貨幣基金，反映了客戶投資風險承受水平較去年下降。如果要考慮購買基金，則要注意一般銀行會收取1-3%的基金認購費，或會拉高投資成本，而富途等的線上平台就沒有這個收費。

另外，投資者亦可考慮利用「平均成本法」去賺取長遠回報，以應對短期波動。雖說「在別人恐懼時我貪婪」的投資名言已是眾所周知，但要完全戰勝恐懼定期入市，往往說易行難。但在科技的便利下，買基金甚至股票都可以分期操作。利用線上投資平台，投資者可以指示系統定期以固定金額、固定週期的方式投資，不必時刻擔心股市上落或受市場情緒困擾，讓投資者將焦點重新放在所愛的人和事上。



富途3大靈活性 全面配合投資者需要



一向帶領投資潮流的香港科技券商龍頭富途證劵是其中一個最早推出月供投資功能的線上券商，利用科技優勢，協助投資者靈活應對、分散風險。富途為了全面配合投資者需要，除了支持港股碎股交易外，更為投資者提供月供、週供不同方案選擇，而且設有每月1,000港元的低門檻股票供款額，月供基金的門檻更低，大大優化投資者決策，助力老、中、青不同階段的投資者都能配置多元資產。



科技突破三大投資體驗 傲視同行



事實上，金融科技發展一日千里，今時今日投資體驗都進步不少，而富途就是標準的「領航者」，當初港股一世免佣開始打響名堂，富途一直在創科這條路上努力多年，以收費低，方便好用而收獲大批用戶。不論是香港股票交易應用程式的活躍用戶數目，以至和香港股票交易應用程式下載量，富途均穩佔第一位。簡單來說現時平均每3個香港成年人便有1個使用富途，是真正的「一哥」。



由客戶角度進行APP開發的宗旨，引領富途提供實時、精準的資產分析服務，如資產走勢、收益走勢、盈虧日曆等，有效幫助客戶分析自身投資形勢和持倉變化，令決策的每一步更準確。而且，平台以圖表形式提供財務數據解讀的功能，簡單易明，方便投資者詳細了解公司的財務狀況和基本面，省卻閱讀資料時的繁瑣不便，讓新手投資者亦能輕鬆掌握必要資訊。

▲ 富途的圖表清晰易明，用戶一眼便可得知個別股票的資本流向。

對專業投資者而言，平台上擁有60檔實時報價，用戶能集齊更準確資訊，掌握落盤時機；富途亦支持全市場股息率排行，最受收息派用戶喜愛。而明星機構持倉報告就可助投資者追蹤大戶動向，評估大戶對市況的影響力。同時，通過籌碼分佈，用戶可更了解股票目前的持倉成本、分佈情況和對應的數量，通過對比行業平均估值，作更精明決策。

▲ 富途為用戶追蹤大戶動向，方便投資者評估大戶對市況的影響力。

▲ 用戶可根據需要，揀選全部或部份所關注股票的資訊更新功能。

即使近期金融市場動盪，富途作為香港的科技券商龍頭，仍可透過金融科技為投資者帶來更多自動化投資工具及應對策略，做到更方便、更智能的生活，就算是參與公司線上會議、進行線上交易、吸收理財資訊，富途都能輕鬆處理，實踐「投資更簡單不孤單」。



（特約）