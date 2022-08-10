中環街市 購物餐飲一站式餐廳Chef's Cuts 副刊版 2022/08/10 分享： 分享： 中環街市上年才開的超市--Chef's Market，提供多款環球優質食材及產品，很快成為人氣超市。最近亦為客人帶來嶄新的餐飲體驗，特別於超市內加設全新餐廳Chef's Cuts，以坊間罕見的牛脂熟成 ... 錯過2022年書展訂閱優惠？還有最後機會，2022年書展壓軸搶賞，訂閱勿失良機計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 新鮮熱辣 最新專欄文章 更多 Verm City攀石之旅 推憤怒鳥限定主題 2022/08/08 Verm City攀石之旅 推憤怒鳥限定主題 「852FES」覺醒文化藝術節 集本地文創方皓玟謝安琪將同台演出 2022/08/06 「852FES」覺醒文化藝術節 集本地文創方皓玟謝安琪將同台演出 本地陶瓷藝術家個展 口罩下的人臉想像 2022/08/05 本地陶瓷藝術家個展 口罩下的人臉想像 炎夏透心涼 解暑冰爽甜點之選 2022/08/03 炎夏透心涼 解暑冰爽甜點之選 人氣炒飯專門店 召集全港芫茜控 2022/08/01 人氣炒飯專門店 召集全港芫茜控 產品 歐洲 餐廳 餐飲 中環 菜式 超市 可持續發展 海鮮 街市