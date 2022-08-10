在研究院唸心理學時，臨床心理學師傅Professor Barrie Evans提醒我：不要輕率地標籤（label）一個人有心理病，錯誤的標籤，對個人、家庭及社會的影響很深遠。

在訓練當中，看到很多不同臨床心理病例，我向Evans提出一個觀察：華人臨床心理病例在文獻中比例甚少，我們不能假設不同文化地方的人，都會呈現跟西方社會病人相同的臨床心理因由。後來，我與他合寫了一篇題為〈Culture and Child Psychopathology〉（文化與兒童精神病理學）的學術研究文章，收錄在牛津大學出版社九八年出版的心理學專書《Cultural Clinical Psychology》。雖然我在香港踏上不同的人生軌迹，但終生不忘Evans所教導的臨床心理學斷症態度，尤其銘記「不要輕率標籤」這句話。

上周，有報道指MIRROR演唱會事故後，「專家料將有27萬人患PTSD（Post-traumatic Stress Disorder，創傷後壓力症候群）。我很好奇：「專家」用甚麼邏輯推算呢？

兩位「專家」的推算明顯有問題。據報道，「專家」的邏輯是：用比率33.5%（這數字並無可靠來源）推算，然後把當日演唱會觀眾人數、從報章或電台和從數碼媒體方式接收意外資訊的人數加起來，憑這總數的33.5%，就變出「27萬人會患PTSD」的結論。

我想指出：一、心理學界沒有一個客觀比率能應用在所有創傷場景，就身處戰爭和目睹交通意外死傷這兩種不同的創傷場景而言，性質已不同，比率亦會不同，那為甚麼是33.5%？二、目睹驚嚇、難過場面，短期有不安焦慮是正常反應，稱為急性壓力反應（Acute Stress Responses），稍待時日會減緩，「專家」不能把急性壓力反應和創傷後壓力症候群混淆。三、創傷場景是一次性（one-off）抑或延續性（continuous）對創傷影響和範圍很關鍵。在戰場生命隨時受威脅是延續性，目睹演唱會事故是一次性，兩種場景對PTSD的影響有本質上和程度上不同，「專家」要知。

向公眾發言請對社會負責，不要輕率亂嚟，更不要譁眾取寵。