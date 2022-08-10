常言運動有助痛症康復，若以腰痛為例，盡早運動有助解除腰肌攣縮，回復腰臀關節活動幅度。但殊不知這運動並非指回復傷前競技，而指按部就班的肌力及控制訓練。康復時間因人及病而異，那又如何衡量傷患已恢復正常，而康復運動原則又是如何？

耶魯大學教授Panjabi於1992年提出，正常關節功能是要視乎3個決定因素包括：骨關節的活動幅度，有否關節膜攣縮或骨變形等阻礙關節的開合；關節旁肌肉的肌力是否正常，是否能對抗重量等阻力而活動；及中樞神經系統是否連通肌肉，神經綫不受壓，或腦細胞正常並能下達協調的運動指令。

這三者決定了關節的活動幅度，及運動時是否有力，及與其他關節間動作的協調配合。一般而言，靜止時關節多處於其中心位置（Neutral Zone），關節呈現最為穩定及有最佳的活動能力。就此而言，傷患的關節處肌肉攣縮疼痛，肌肉變緊及不能受按受壓；關節即使仍處於正常生理幅度內，但大多偏側一方，若以腰而言，腰椎向前過曲，或變直缺乏生理弧度；而關節活動時，表現動作失調，缺乏不同關節間應有的相對運動。

要回復運動，應先衡量關節活動幅度，肌力及控制能力等因素才處方復康運動，例如對於較嚴重的背傷及手術後復康者，應先回復關節的輔助動作，例如恢復關節面的滑動及旋轉等附帶動作；或以平板支撑運動訓練關節旁的小肌肉，改善關節靜止穩定性；或以瑜伽及普拉提鍛練關節控制。

若疼痛症狀大減，傷患處肌肉攣縮消失，並回復正常活動幅度者，康復運動應提升難度至健身單車、慢跑或游水等，作大幅度活動關節，並訓練心肺功能。與此同時，亦可針對平衡力、靈活度、熟練度等訓練，例如Figure 8 Run等項目。而對長者而言，由於肌力及訓練目的遠不同於青中年人，運動項目以八段錦或太極更為適合。

復康運動一步一腳印，耐性及循序漸進更是不二法門。