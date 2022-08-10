家居添防跌元素 讓長者安老

有身邊長輩不慎在家中浴室內跌倒，兒子急忙送她去急症室求診，醫生檢查後確定其右腳髖關節骨折，需要入院留醫，並接受手術固定骨折。

高齡長者跌傷 髖關節骨折風險大

手術後，親友們到醫院探望她，一方面關心其情況，另一方面也希望了解意外的由來。她歎氣道：「都是自己大意，心急進入浴室，不為意自己沒有穿上拖鞋，更不為意地滑，踏進去後便失去平衡，等回神過來，發覺自己已躺在地上，右邊大腿痛得要命，動彈不得，心裏知道大事不妙，原來腳骨折斷了。」大家知道後都感到十分無奈。

對長者而言，這種情況十分普遍。骨折的主要原因是跌倒，當較年輕的長者（大約60歲）不慎跌倒時，大多數先以手部支撑地面，所以骨折較常出現於手腕；相反，高齡長者（大約80歲）不慎跌倒時，他們的上肢肌肉未必有足夠力量去支撑地面、或未能即時作出有效的保護反應，如果身體向側或向後着地，盆骨就會受到極大的撞擊，髖關節所承受的風險最高，其中以側向跌倒導致髖關節骨折的風險較大。

治療需時較長 減自我照顧能力

髖關節骨折屬於嚴重的骨折，長者在骨折後，往往需要接受較長時間的治療，當中包括住院、手術、護理和復康治療等，同時他們或會面對與手術相關的各種風險，例如骨折癒合困難、傷口出血或感染、神經綫受損等。

很多時候，長者會因為骨折後創傷，而未能完全恢復以往的活動能力，因而減低或失去自我照顧的能力，甚至失去獨立性，生活質素也隨之而下降；部分長者亦因髖關節受創後需要長期臥床，出現壓瘡、肺炎、尿道炎、靜脈栓塞等併發症，增加死亡的風險。

大部分長者跌倒的意外，都是在家中發生的，因此在預防家居跌倒這方面，我們應該盡早檢視家居環境陷阱，亦同時需要處理長者的健康問題，妥善控制他們的長期病患，例如骨質疏鬆症、高血壓、視力及聽力問題等，減低跌倒的風險。

妥善控制長期病 減跌傷風險

具體做法方面，包括時刻保持家居通道暢通平坦、移除雜物、穩固家具、整理好電綫於牆角、增加照明、不使用舊衣物作地布、添置一張有扶手、高背靠和穩固的椅子給長者等；長者坐在軟軟的梳化上，不容易借力站起來，即使站起後也會感到腳軟無力，很容易跌倒，而浴室是家中高風險的地方，需要加倍留意，應經常保持地面乾爽、裝置扶手、使用防滑墊，亦可以放置沐浴椅，讓長者穩坐在椅上洗澡。

香港居住環境狹窄，改動居所並不容易，如打算裝修家居，準備為長者或自己安老，在室內設計一併加入防跌元素，將可以進一步提高家居的安全性。

我們可以參考本地和外國長者屋的設計，例如：採用對比較明顯的顏色作為設計色調，令長者容易分辨室內不同的區域和物件；使用防滑系數高的物料鋪設地板，有助防滑；通道和家具上加入扶手設計，美觀之餘也讓長者方便於家中扶着走動；通道額外裝上燈槽和光管，在晚間提供照明和引路；加闊洗手間及浴室門口，並把地上出入口的門檻造成微斜台或不設門檻，方便長者進出；坐廁兩旁加上扶手，讓長者如廁後可以扶着兩旁站起來；浴室地上鋪設防滑磚，降低滑倒的風險，也可以增設排水坑及沐浴椅功能等。

長者一旦發生意外骨折，健康和生活質素將受到很大的影響，也增加了照顧者及家人的壓力，所以絕對不能輕視這個問題；預防永遠勝於治療，因此自當排除家居安全隱患，讓長者有一個安全的家居環境安老。

排除家居隱患 預防勝治療

研究指出，接近兩成的髖關節骨折病人，在骨折後一年內因併發症死亡，其餘大部分則需要使用步行輔助工具，例如單枝手杖、四腳手杖、助行架等幫助活動；而且，如果髖關節骨折曾經在其中一邊身體發生，在另一邊身體發生的機會也會較大。

文首提到那位跌倒骨折的長輩，在醫院接受了手術，如今復康進展良好，即使需要手杖輔助行走，也能如常地在社區生活。她經常做運動，加強鍛練身體平衡力和肌肉力量，防止跌倒意外再次發生，更身體力行，將其經歷和所學到的健康資訊，帶給身邊的長者朋友，時刻互相提醒。

▲ 長者一旦發生意外骨折，健康和生活質素將受到很大影響，也增加照顧者及家人的壓力，因此絕對不容輕視。（資料圖片）