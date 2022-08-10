偕局長探劏房戶 議員感受深刻

立法會雖然上月已經開始放暑假，但其實有不少議員一直工作。房屋局局長何永賢昨日與10名議員到土瓜灣探訪劏房戶，又參觀兩個由賓館及酒店改成的過渡性房屋項目。

另參觀賓館改裝過渡屋

有份參觀的選委界議員陳沛良表

...