偕局長探劏房戶 議員感受深刻 政治版 2022/08/10 分享： 分享： 立法會雖然上月已經開始放暑假，但其實有不少議員一直工作。房屋局局長何永賢昨日與10名議員到土瓜灣探訪劏房戶，又參觀兩個由賓館及酒店改成的過渡性房屋項目。 另參觀賓館改裝過渡屋 有份參觀的選委界議員陳沛良表 ... 錯過2022年書展訂閱優惠？還有最後機會，2022年書展壓軸搶賞，訂閱勿失良機計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 吳爾文 欄名 : 政情動向 最新專欄文章 更多 民建聯兵分三路 訪東南亞唱好香港 2022/08/09 民建聯兵分三路 訪東南亞唱好香港 全民運動日 李家超再談氣功奧妙 2022/08/08 全民運動日 李家超再談氣功奧妙 容海恩脫離「爺媳關係」 專家：只有翁媳 2022/08/06 容海恩脫離「爺媳關係」 專家：只有翁媳 鄧炳強17歲已想做幫辦 關劉德華事？ 2022/08/05 鄧炳強17歲已想做幫辦 關劉德華事？ 政府僱員「周五便服日」 鼓勵多運動 2022/08/04 政府僱員「周五便服日」 鼓勵多運動 政治 劏房 房屋局 何永賢 立法會 酒店 尖沙咀 公屋 土瓜灣 過渡性房屋