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偕局長探劏房戶 議員感受深刻

政治版 2022/08/10

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立法會雖然上月已經開始放暑假，但其實有不少議員一直工作。房屋局局長何永賢昨日與10名議員到土瓜灣探訪劏房戶，又參觀兩個由賓館及酒店改成的過渡性房屋項目。

另參觀賓館改裝過渡屋

有份參觀的選委界議員陳沛良表

...

撰文 : 吳爾文

欄名 : 政情動向

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政治 劏房 房屋局 何永賢 立法會 酒店 尖沙咀 公屋 土瓜灣 過渡性房屋

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