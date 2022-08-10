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Twitter代碼更新漏洞 證實洩逾548萬帳號

行政人員版 2022/08/10

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上月傳出有黑客以3萬美元（約23.5萬港元），於暗網將逾548萬個Twitter帳號個人資料出售。該企日前證實事件，指這是去年6月一次代碼更新引發漏洞，已即時修正；惟在今年1月的回報漏洞獎勵

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欄名 : 科技新知

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