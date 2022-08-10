Twitter代碼更新漏洞 證實洩逾548萬帳號 行政人員版 2022/08/10 分享： 分享： 上月傳出有黑客以3萬美元（約23.5萬港元），於暗網將逾548萬個Twitter帳號個人資料出售。該企日前證實事件，指這是去年6月一次代碼更新引發漏洞，已即時修正；惟在今年1月的回報漏洞獎勵 ... 錯過2022年書展訂閱優惠？還有最後機會，2022年書展壓軸搶賞，訂閱勿失良機計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 AI發明不獲專利 科學家擬上訴 今日 AI發明不獲專利 科學家擬上訴 Netflix遊戲服務 使用者佔訂戶不足1% 2022/08/09 Netflix遊戲服務 使用者佔訂戶不足1% Pixel 6指紋辨識 Android 13料助增速 2022/08/08 Pixel 6指紋辨識 Android 13料助增速 英警車安裝AI 監測行車司機乘客 2022/08/08 英警車安裝AI 監測行車司機乘客 教科書商擬推NFT 可追蹤二手書獲利 2022/08/05 教科書商擬推NFT 可追蹤二手書獲利 科技行業 Twitter 黑客 美元