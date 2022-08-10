AI發明不獲專利 科學家擬上訴 行政人員版 2022/08/10 分享： 分享： 電腦科學家Stephen Thaler曾開發人工智能系統DABUS，並在2019年為其創造的一幅圖像申請版權，但遭美國版權局兩度拒絕。近日美國聯邦法院裁定，AI創造出來的發明不能獲得專利。 法官 ... 錯過2022年書展訂閱優惠？還有最後機會，2022年書展壓軸搶賞，訂閱勿失良機計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 Twitter代碼更新漏洞 證實洩逾548萬帳號 今日 Twitter代碼更新漏洞 證實洩逾548萬帳號 Netflix遊戲服務 使用者佔訂戶不足1% 2022/08/09 Netflix遊戲服務 使用者佔訂戶不足1% Pixel 6指紋辨識 Android 13料助增速 2022/08/08 Pixel 6指紋辨識 Android 13料助增速 英警車安裝AI 監測行車司機乘客 2022/08/08 英警車安裝AI 監測行車司機乘客 教科書商擬推NFT 可追蹤二手書獲利 2022/08/05 教科書商擬推NFT 可追蹤二手書獲利 人工智能 科技行業 科技硬件 科技軟件 專利