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AI發明不獲專利 科學家擬上訴

行政人員版 2022/08/10

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電腦科學家Stephen Thaler曾開發人工智能系統DABUS，並在2019年為其創造的一幅圖像申請版權，但遭美國版權局兩度拒絕。近日美國聯邦法院裁定，AI創造出來的發明不能獲得專利。

法官

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欄名 : 科技新知

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