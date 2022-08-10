百佳超市鴻福堂Pacific Coffee 月餅早鳥優惠

下個月就係中秋節，黛安收到風，百佳超市及百佳網店推出多款由香港製造嘅Baker's Choice月餅，除咗金沙奶黃、咖啡軟心及伯爵茶奶黃迷你月餅，今年仲有陳皮紅豆及阿里山烏龍茶2款新口味，月餅保留傳統月餅香甜，同時融入其他食材嘅甘香，入口甜而不膩。2款傳統口味雙黃白蓮蓉及伍仁金華火腿月餅，都採用精選上等原材料製作。即日起至8月18日，買全綫Baker's Choice月餅仲可尊享易賞錢5倍積分；買滿$228送價值$118嘅白酒或紅酒等。

鴻福堂亦推出全新「鴻福花月精品月餅」，一盒有3款特色口味，香港製造，包括迷你蛋黃白蓮蓉月餅、迷你宇治抹茶月餅及迷你陳皮豆沙月餅，每款各2個。今年佢哋再度與台灣人氣品牌微熱山丘合作，預售「鳳梨奶黃月餅」，仲有榴槤控必試嘅FORBIDDEN@鴻福堂「榴槤冰皮月餅」。自家CLUB會員除咗喺指定日子購買享95折外，即日至9月8日買指定數量月餅禮券/e券，會額外送指定產品，例如買5張月餅禮券/e券，額外送無糖涼茶2支及至尊珍品滋補湯1包。

另外，Pacific Coffee亦推出咗「雙色月餅‧咖啡禮盒」，包括流心奶皇月餅、特選18/25咖啡朱古力軟心月餅各2件及特選滴漏咖啡4包。即日至本月15日用中銀信用卡預購更可享低至68折早鳥優惠㖭。

本文轉載自《晴報》

▲ Baker's Choice迷你月餅

▲ 鴻福花月精品月餅

▲ Pacific Coffee「雙色月餅」