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天后景明道5E地舖 連租約每呎叫價2.8萬

地產版 2022/08/11

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地址：天后景明道5E號金都洋樓、銀都洋樓及海都洋樓地下21號舖

實用面積：240平方呎

開價：680萬元

實用呎價：28,333元

賣點：舖位連租約放售，周邊的地舖以從事汽車維修相關行業，起協同效應

拍賣行：環

...

欄名 : 拍賣行情

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