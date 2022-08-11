天后景明道5E地舖 連租約每呎叫價2.8萬 地產版 2022/08/11 分享： 分享： 地址：天后景明道5E號金都洋樓、銀都洋樓及海都洋樓地下21號舖 實用面積：240平方呎 開價：680萬元 實用呎價：28,333元 賣點：舖位連租約放售，周邊的地舖以從事汽車維修相關行業，起協同效應 拍賣行：環 ... 錯過2022年書展訂閱優惠？還有最後機會，2022年書展壓軸搶賞，訂閱勿失良機計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 拍賣行情 最新專欄文章 更多 天水圍嘉湖新北江商場舖 租金回報高 叫價330萬 今日 天水圍嘉湖新北江商場舖 租金回報高 叫價330萬 皇后大道西地舖連閣樓平台 開價2300萬 今日 皇后大道西地舖連閣樓平台 開價2300萬 觀塘豐利中心低層 備裝修開價78萬 2022/08/04 觀塘豐利中心低層 備裝修開價78萬 旺角天馬樓2樓 備裝修近港鐵 叫價400萬 2022/07/28 旺角天馬樓2樓 備裝修近港鐵 叫價400萬 紅磡富德中心銀主盤 每呎叫價4010 2022/07/28 紅磡富德中心銀主盤 每呎叫價4010 天后 金都洋樓 銀都洋樓 海都洋樓